넥슨의 뚝심 통했다…‘아크 레이더스’에 열광하는 글로벌

동접 96만명 위엄…글로벌 시장 집어삼켰다

넥슨의 자회사 엠바크 스튜디오가 개발한 익스트랙션 어드벤처 신작 ‘아크 레이더스(ARC Raiders)’가 글로벌 시장에서 경이로운 성과를 거두며 한국 게임 산업의 새로운 이정표를 세웠다.

넥슨은 ‘아크 레이더스’가 정식 출시 약 2개월 만에 전 세계 누적 판매량 1240만장을 돌파했다고 13일 밝혔다. 지난해 10월30일 출시 이후 두 달이 채 되기 전에 1000만장을 넘어선 데 이어 새해 초까지 폭발적인 흥행세를 이어가는 중이다.

흥행은 특정 플랫폼에 국한되지 않고 PC와 플레이스테이션5, 엑스박스 시리즈 X|S 등 전 플랫폼에서 고르게 나타났다. 최고 동시접속자 수 96만명을 돌파했고, 지난 10주 동안 스팀 글로벌 ‘최고 판매 제품’ 순위에서 상위권을 유지하며 장기 흥행의 기틀을 마련했다.

상업적 성공과 더불어 게임성도 세계적으로 인정받고 있다. 세계 최대 게임 시상식인 ‘더 게임 어워드’에서 ‘최고의 멀티플레이어 게임’ 부문을 수상했으며, ‘2025 스팀 어워드’에서는 ‘가장 혁신적인 게임플레이’ 부문에 선정됐다.

이러한 성과는 넥슨이 엠바크 스튜디오를 인수한 후 7년간 이어온 인내심 있는 투자와 전폭적인 지원이 결실로 풀이된다. 2018년 초기 투자를 시작으로 엠바크 스튜디오를 완전 자회사로 편입한 뒤, 스튜디오 독립성과 창의성을 존중하는 개발 환경을 조성했다. 넥슨이 보유한 글로벌 퍼블리싱 역량과 라이브 서비스 노하우를 결합함으로써 서구권과 아시아 시장 모두에서 성공적인 신규 IP(지식재산권) 안착을 이끌어냈다.

이정헌 넥슨 일본법인 대표는 “글로벌 이용자들이 ‘아크 레이더스’에 보내준 높은 몰입과 꾸준한 호응이 매우 고무적”이라며 “넥슨의 차세대 블록버스터 IP로 자리매김할 가능성을 보여줬다는 것에 의미가 있다”고 말했다.

패트릭 쇠더룬드 엠바크 스튜디오 대표는 “출시 초기부터 함께해온 커뮤니티에 깊이 감사드린다”며 “앞으로도 이용자분들이 전해주시는 아이디어와 열정을 바탕으로 긴밀히 소통해 ‘아크 레이더스’ 방향성을 함께 정해나갈 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.