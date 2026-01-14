지장물 피해 설계변경… 광주 2호선 2단계 13공구 공사 ‘스톱’

광주 도시철도 2호선 2단계 13공구 구간 공사가 설계변경 등의 이유로 중단됐다. 13일 광주도시철도건설본부에 따르면 도시철도 2호선 2단계 광산구 13공구인 농협유통센터사거리부터 운남교차로 구간 공사를 지난달 13일부터 중지했다.



정류장이 들어서는 구역에는 높은 건물과 지하주차장, 상·하수도·전기 등이 다수 매설돼 있어 공사에 어려움이 있었던 것으로 알려졌다. 도시철도건설본부는 이 구역의 설계변경을 추진했지만 검토 결과 13공구 전 구간의 변경이 필요하다고 결론 내리고 공사 중지를 결정했다.