주낙영 경주시장, 2층 버스 도입, 포스트 APEC 전담 조직 신설하겠다

황리단길 환승주차장부터 포스트 APEC·SMR 국가산단까지 질문이어져

교통·청렴·시정 연속성·통합 시외고속터미널 현안에 대해 직접 입장 밝혀

주낙영 경북 경주시장은 13일 열린 신년 언론인 간담회에서 도심 교통체계 개편부터 포스트 에이펙 전략, 소형원자로(SMR) 국가산단 추진, 행정 신뢰 회복 방안까지 주요 현안에 대해 직접 입장을 밝혔다.

주낙영 경주시장이 13일 경주시청 알천홀에서 열린 ‘2026년 신년맞이 언론인간담회’에서 언론인들의 질문에 답변하고 있다.

이날 간담회에서는 도심 교통 혼잡 완화 방안 및 포스트 APEC 전략의 지속성, 시정 운영 방향, 행정 신뢰 회복, 대형 인프라 사업 추진 상황 등 시정 전반에 걸친 다양한 질의가 이어졌다.

주요 쟁점별 질의와 이에 대한 주 시장의 답변을 요약하면 다음과 같다.

첫 번째 질문으로, 이달부터 운영에 들어간 황리단길 환승주차장과 관련해 주차 이후 이동 편의를 높이기 위한 대책이 무엇인지가 제기됐다.

이에 대해 주 시장은 황리단길 공영주차장을 단순 주차 공간이 아닌 환승 거점으로 운영하겠다는 방침을 밝혔다.

이를 위해 공영주차장 이용객을 대상으로 보문단지와 불국사, 동부사적지 일대를 순환하는 5개 시내버스 노선을 운영하고, 일부 노선은 이색적인 관광경험 및 대중교통 활성화를 위해 2층 버스를 도입할 계획이라고 설명했다.

아울러 첨성로 노상주차 일부 폐지와 신호체계 개선을 병행하고, 주차통합플랫폼을 구축해 도심 전체 주차 정보를 연계 관리함으로써 교통 혼잡 완화 효과를 높이겠다고 덧붙였다.

두 번째 질문으로, 포스트 APEC 예산 축소로 성과가 일회성에 그칠 수 있다는 우려가 나왔다.

주 시장은 포스트 APEC 국비 확보가 기대에 미치지 못한 점에 대해 아쉬움을 표하면서도, 단기 성과 중심 접근에서 벗어나 조직과 전략을 재정비하는 계기로 삼겠다고 밝혔다.

이를 위해 포스트 APEC 전담 조직을 신설해 개별 부서 단위가 아닌 조직 차원에서 사업을 관리하고 있으며, APEC 기념관 조성과 경주세계포럼 정례화 등 주요 사업은 정부 정책 방향과 연계해 단계적으로 추진해 나가겠다고 설명했다.

세 번째 질문으로, 역대 민선 시장들의 사례와 맞물려 향후 시정 운영 방향을 묻는 질문이 이어졌다.

이에 대해 주 시장은 개인의 정치적 선택보다 시정 운영의 안정성과 정책 완성도가 더 중요하다고 강조했다. 주 시장은 “경주는 APEC 이후 새로운 전환점에 서 있다”며 “현재는 진행 중인 정책과 사업들이 흔들림 없이 이어지도록 책임 있게 마무리하는 것이 시장의 역할”이라고 강조했다.

네 번째 질문으로, 청렴도 하락으로 행정 신뢰가 흔들리고 있다는 지적이 제기됐다.

주 시장은 민원 처리 과정에서의 소통 부족과 행정 절차에 대한 시민 이해도 차이가 청렴체감도 하락으로 이어졌다고 진단했다.

다만 청렴 노력도 부문에서는 경북 시·군 가운데 상위 등급을 유지한 점을 들어 제도적 기반은 유지되고 있다고 설명하며, 앞으로 청렴 현장 소통 강화 및 민원 처리 역량 제고를 통해 체감도를 회복하겠다고 밝혔다.

다섯 번째 질문으로, 민자 유치를 통한 시외·고속버스터미널 리모델링이 지연되고 있다는 점이 언급됐다.

주 시장은 터미널 사업자 간 의견 차이와 민자 투자 여건 악화로 사업 추진이 보류된 상태라고 설명했다. 다만 이용객 불편을 줄이기 위해 터미널 시설환경 개선 사업과 주변 공영주차장 조성 등을 단계적으로 추진하고 있으며, 중·장기적으로 여건이 성숙될 경우 재검토 여지는 열어두고 있다고 덧붙였다.

여섯 번째 질문으로, SMR 국가산업단지 추진 상황과 원전 수명 연장 문제를 함께 묻는 질문이 제기됐다.

주 시장은 현재 SMR 국가산단이 예비타당성조사 준비 단계에 있으며, 산업시설용지 대비 충분한 기업 입주 수요를 확보한 상태라고 설명했다.

올해 예비타당성조사 신청을 거쳐 통과될 경우 2028년 하반기 착공을 목표로 하고 있으며, 원전 계속운전과 관련해 시민 안전을 최우선 기준으로 인허가 절차와 안전성 검증 과정을 면밀히 살피겠다고 밝혔다.