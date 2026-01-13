강호동, 농민신문 회장·재단 이사장직 사임

농협중앙회장 대국민 사과



과다 사용 논란 출장비도 반납키로

개혁위 구성 등 조직 전반 쇄신 나서

강호동 농협중앙회장이 겸직해온 농민신문 회장직과 농협재단 이사장직에서 물러나겠다고 13일 밝혔다. 최근 정부의 특별감사에서 방만한 경영실태가 드러나자, 강 회장이 일부 보직에서 물러나고 조직 전반의 쇄신에 나기로 했다.

강호동 농협중앙회장이 13일 서울 중구 농협중앙회 본관에서 대국민 사과문을 발표하고 있다. 뉴시스

강 회장은 이날 농협중앙회 본관에서 농림축산식품부의 특별감사 중간 결과 발표에 대한 대국민 사과를 했다. 강 회장은 “국민과 농업인 여러분의 기대에 부응하지 못하고 심려를 끼쳐드린 점에 대해 책임을 통감하며 진심으로 사과드린다”며 “이번 사안을 농협의 존재 이유와 역할을 바로 세우는 출발점으로 삼겠다”고 말했다. 농협중앙회장이 대국민 사과를 한 것은 2011년 전산장애로 금융거래가 전면 중단된 이후 15년 만이다.



농협중앙회는 대대적인 인적 쇄신을 단행하기로 했다. 먼저 강 회장은 관례에 따라 겸직한 농민신문 회장직과 농협재단 이사장직에서 물러난다. 특별감사에서 농협중앙회장이 농민신문사 회장을 겸임하며 연간 3억원이 넘는 연봉과 수억원의 퇴직금을 추가로 받는 것은 과도한 혜택이라는 지적이 나왔다. 주요 임원인 전무이사, 상호금융대표이사, 농민신문사 사장도 이번 사안을 엄중하게 인식하고 사임 의사를 표명했다.

고개숙인 농협 강호동 농협중앙회장(오른쪽 네 번째)과 농협 임원들이 13일 서울 중구 농협중앙회에서 대국민 사과를 하고 있다. 이번 사과는 농림축산식품부의 특별감사를 통해 강 회장이 겸직한 농민신문 회장직의 고액연봉 논란 등 방만한 경영실태가 드러난 데 따른 것이다. 이제원 선임기자

앞으로 강 회장은 인사를 비롯한 경영 전반은 사업전담대표이사 등에게 맡기고 본연의 책무인 농업·농촌 발전과 농업인 권익 증진을 위한 활동에 매진하기로 방침을 정했다고 전했다. 강 회장이 해외 출장에서 하루 200만원이 넘는 5성급 스위트룸에 묵은 것을 비롯해 숙박비 상한을 초과한 비용 4000만원은 개인적으로 반환하기로 했다.



농협은 조직 전반의 구조적 문제를 개선하기 위해 농협개혁위원회를 구성한다.