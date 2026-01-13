中과 갈등 악화로 우군 절실한 일본… 李대통령 방일에 ‘의미 부여’ 띄우기 [한·일 정상회담]

中, 총리의 대만 발언 후 갈라치기

日, 李대통령 ‘중립적 태도’에 안도

관방 부장관 “양국 공고한 신뢰 중요”

일본은 13·14일 이재명 대통령의 나라 방문에 대해 한·일 간 미래지향적 협력 강화뿐 아니라 동북아시아 외교·안보 차원에서도 각별한 의미를 부여하고 있다. 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 무력 개입’ 시사 발언으로 중·일 관계가 크게 악화하면서 우군 확보가 절실한 시점이기 때문이다. 더욱이 중국이 노골적으로 한·일 내지 한·미·일 갈라치기를 시도한 직후여서 일본은 한국 측 반응을 더욱 주시하고 있다.

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 13일 일본 나라현 회담장에서 공동언론발표를 마치고 인사하고 있다. 청와대사진기자단

NHK방송은 13일 회담 소식을 전하며 “일·중 관계가 악화하는 가운데 다카이치 총리로서는 공급망 강화 등 한국과의 경제적 공조 강화나 지역 안정의 중요성을 확인하고자 하는 생각”이라고 보도하면서 지난주 시진핑 중국 국가주석의 초청으로 중국을 국빈 방문한 이 대통령이 이날 정상회담에서 일본에 어떤 대응을 보여줬는지 주목해야 한다고 전했다.



시 주석이 지난 5일 이 대통령과의 정상회담에서 “역사의 올바른 편에 서서 올바른 전략적 선택을 해야 한다”고 당부하는 등 한·중 과거사 공조를 통한 일본 대응을 요청한 직후여서 일본 언론들이 경계감을 숨기지 못하고 있는 것이다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽), 시진핑 중국 국가 주석. 로이터연합뉴스

산케이신문 역시 이번 한·일 정상회담이 일본과 중국을 상대로 각각 관계 강화를 추진해온 이 대통령의 ‘실용 외교’에 중대 고비가 될 수 있다고 짚으며 이 대통령이 중·일 갈등과 한·중·일 경제 문제를 어떻게 풀어나갈지가 관건이라고 보도했다.



아사히신문은 “다카이치 총리 입장에서는 자신의 대만 관련 발언으로 중·일 관계가 계속 악화하는 가운데 이번 일·한(한·일) 정상회담에서 양국 관계의 강화를 과시할 수 있다면 그 의의는 크다”며 “일본으로서는 이번 회담을 통해 양국의 우호 관계를 국내외에 보여준다면 다카이치 정권의 ‘국제적 고립’을 꾀하는 중국의 노림수를 꺾을 수 있다고 보고 있다”고 분석했다.



이 대통령이 중·일 관계와 관련해 ‘중립’ 입장을 취한 것에 대한 안도감도 엿보인다. 아사히는 “시 주석이 이 대통령에게 대일 공조를 요구했지만, 당시 한국 측 발표문에는 역사 문제로 일본을 지목한 표현이 없었다”며 이 대통령이 한·중 정상회담 후 기자간담회에서 “지금은 (중·일 갈등 국면에서) 우리가 할 수 있는 게 매우 제한적으로 보여진다”고 말했다고 소개했다. 일본 외무성 고위관계자는 이를 두고 “일본에 대한 배려가 배어 있다”며 환영의 뜻을 나타냈다고 한다.

이재명 대통령이 지난 5일(현지시간) 중국 베이징 인민대회당에서 열린 공식환영식에서 시진핑 국가주석과 이동하며 환영 나온 어린이들에게 인사하고 있다. 공동취재사진

이 대통령은 전날 NHK방송과의 인터뷰에서도 “(시 주석에게) 대한민국에 있어 중국만큼 일본과의 관계도 중요하다고 직접 말씀드렸다. 우리가 깊이 관여하거나 개입할 문제는 아니지만, 동북아시아의 평화와 안정 측면에서 중·일 대립과 대결은 바람직하지 않기에 원만하게 잘 해소되기를 바란다”며 중립 기조를 재차 밝혔다.



일본 정부 부대변인인 오자키 마사나오 관방 부장관은 이날 회담 전에 열린 정례 기자회견에서 구체적인 회담 내용 등에 대해서는 예단을 삼가겠다면서 “중요한 포인트를 꼽자면, 현재의 전략적 환경에서 양 정부 간 협력 및 관계 진전을 위한 방향성에 대해 제대로 논의하는 것과 두 정상 간 신뢰 관계를 더욱 공고히 하는 것”이라고 말했다.