“스킨십이 좀…” 김요한이 이상형 ‘베이글녀’와 헤어진 이유는

전 배구선수 출신 방송인 김요한이 과거 연애사를 이야기하며 결혼에 대한 고민을 밝혔다.

김요한은 12일 방송된 KBS Joy 예능 프로그램 ‘무엇이든 물어보살’에 게스트로 출연했다.

그는 방송에서 6년 전 출연했을 때 다뤘던 결혼 고민을 다시 언급했다. 당시 그는 ‘눈이 너무 높다’는 주변의 평가를 전하면서 이상형으로 ‘베이글녀’를 꼽은 바 있다.

전 배구선수 출신 방송인 김요한. 김요한 인스타그램 캡처

김요한은 “주변에서 아직도 내가 베이글녀만 좋아한다고 생각한다”며 결혼이 늦어진 이유를 설명했다. 이어 “사실 딱 한 번 이상형에 가까운 분을 만난 적 있다. 정말로 베이글녀 끝판왕이었다”고 회상했다.

두 사람은 지인의 소개로 만나 교제까지 이어졌지만 한 달 만에 결별했다. 김요한은 “(전 여자친구가) 평소에는 조용하고 보수적이었는데 술만 마시면 돌변했다”며 “사람들 많은 자리에서도 스킨십이 과해 부담스러웠다”고 말했다.

그는 “취하면 내 무릎에 앉으려고 할 정도였다. 내가 키가 크다 보니 사람들이 쳐다보는데 계속 그러니까 힘들었다”고 덧붙였다.

이를 듣던 진행자 서장훈과 이수근은 “아무리 이상형이라도 그런 포인트에서 걸리면 안 된다”, “그렇게 하지 말라고 해도 계속 그러면 정 떨어지는 건 맞다”고 공감했다.

결별 이후 김요한은 3년째 연애 공백기라고 밝혔다. 그는 “이상형도 많이 달라졌고 결혼하고 싶은 마음도 커졌다”며 “지금은 차분하고 단아한 스타일이 좋다. 한복이 어울렸으면 좋겠다”고 말했다. 이어 “주변에서는 아직도 이상형이 그대로인 줄 알고 소개를 안 시켜준다”고 아쉬움을 전했다.

운동선수와의 연애 여부에 대해 묻자 그는 “동료로만 보인다. 관심이 안 생긴다”고 답했다. 서장훈도 “어릴 때부터 함께 훈련하다 보니 연애 대상으로 보기 어렵다”고 공감했다.