“차돌박이 기름 많다고 불평하는 사람 없어”…‘비계 삼겹살’ 이젠 당당히 판매한다

‘돈차돌’ 명칭으로 유통

비계 삼겹살 사진. 사진=연합뉴스

일부 식당 등에서 비계가 많은 돼지고기를 마치 정상인 것처럼 판매해 문제가 잇따르자 정부가 칼을 빼 들었다.

‘비계 삼겹살’ 논란은 한 음식점에서 비계가 과도하게 포함된 돼지고기가 나왔다는 소비자 글이 온라인에 확산하면서 시작됐다.

이같은 논란으로 축산업과 관광업계 이미지가 타격을 받자 정부는 ‘지방 함량에 따라 삼겹살 명칭을 세분화’ 한다는 대책을 냈다.

정부 방침에 따라 비계가 많은 고기는 앞으로 ‘돈차돌’이란 명칭으로 정식 유통될 전망이다.

농림축산식품부(농림부) 관계자는 13일 ‘돈차돌’ 명칭과 관련 “차돌박이를 먹으면 기름이 많다고 불평하는 사람이 없다”며 “떡지방 삼겹살도 돈차돌이라는 별도 명칭으로 유통해 새로운 시장이 형성된다면 문제가 해소되지 않겠냐”고 했다.

농림부는 이날 이 같은 내용을 담은 ‘축산물 유통구조 개선 방안’을 발표했다.

유통 개선 방안을 보면 앞으로 삼겹살을 지방 함량에 따라 구분해 적정 지방 부위는 ‘앞삼겹’, 지방이 많은 부위는 ‘돈차돌’, 지방이 적은 부위는 ‘뒷삼겹’ 등으로 명칭을 달리해 유통하기로 했다.

즉 비계가 많아도 정상 상품으로 인정돼 시장에 풀리는 것이다.

다만 삼겹살의 지방 기준이 강화해 1+등급 삼겹살의 지방 비율 범위는 기존 22~42%에서 25~40%로 조정된다.

또 돼지고기 시장의 차별화를 위해 품종과 사양기술, 육질 등을 기준으로 생산자단체와 지역을 발굴·지정하는 ‘생산관리 인증제’도 도입할 계획이다.

한편 돼지고기 특유의 고소한 맛은 살코기가 아닌 비계(지방)에서 나온다.

조리 시 비계가 녹으면서 고기 전체를 부드럽게 만드는 역할을 하는데, 비계에는 혈관 건강에 도움이 되는 것으로 알려진 ‘불포화 지방산(올레산 등)’과 비타민 D와 비타민 B군이 포함돼 특정량의 비계가 있는 삼겹살을 먹는 게 좋다.

이밖에 비계는 효율적인 에너지 공급원이며 지용성 비타민의 흡수를 돕는 것으로 전해졌다.