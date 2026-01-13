“내일 출근길, 이불 밖은 위험해”… 아침 영하 15도 ‘냉동고 한파’ [내일날씨]

내일(14일) 아침에는 기온이 더 떨어지며 매우 춥겠다.

지난 12일 전국 곳곳에 한파 특보가 발효된 가운데 경기 수원시에서 시민들이 펑펑 내리는 눈을 맞으며 걷고 있다. 뉴시스

기상청은 13일 “내일은 아침 기온이 낮아 매우 춥겠고, 전국 대부분 지역이 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠다”고 예보했다.

아침 최저기온은 -15도∼-2도, 낮 최고기온은 -2도∼11도로, 낮부터는 기온이 오름세를 보인다.

한파특보가 내려진 경기 내륙과 강원 내륙 및 산지, 충천권, 일부 경상권에서는 아침 기온이 오늘보다 10도 이상 떨어지겠고, 그 밖의 지역도 5∼8도가량 큰 폭으로 하강하겠다.

바람까지 더해지며 체감온도는 더욱 낮아질 전망이다.

전국 대부분 지역에서 빙판길과 도로 살얼음이 나타날 가능성이 있어 교통 및 보행자 안전에 각별한 주의가 필요하다.

강원 산지를 중심으로 순간풍속 초속 15m 안팎의 강한 바람이 부는 곳이 있어 시설물 관리와 안전사고에도 유의해야겠다.

늦은 밤부터는 강원 내륙과 산지에 비 또는 눈이 내릴 전망이다. 해상에서는 동해 먼바다를 중심으로 물결이 매우 높게 일어 항해·조업 선박은 주의가 필요하다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 -9도, 인천 -9도, 수원 -10도, 춘천 -15도, 강릉 -5도, 청주 -9도, 대전 -9도, 전주 -5도, 광주 -4도, 대구 -6도, 부산 -2도, 제주 3도다.

낮 최고기온은 서울 1도, 인천 1도, 수원 2도, 춘천 -1도, 강릉 6도, 청주 4도, 대전 5도, 전주 7도, 광주 9도, 대구 7도, 부산 9도, 제주 14도다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’~‘보통’ 수준으로 예상된다.