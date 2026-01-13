외교부, 이란 상황점검회의…"교민 대피 가능성도 고려"

외교부는 13일 김진아 2차관 주재로 이란 내 시위 상황과 우리 국민 안전대책을 점검하기 위한 본부-공관 합동 상황점검회의를 개최했다고 밝혔다.



김 차관은 주이란대사관에 "현지 상황의 불확실성이 큰 만큼 우리 국민의 안전을 빈틈없이 확보할 수 있도록 만전을 기해달라"고 당부했다.

외교부, 이란 상황점검회의 개최. 연합뉴스

특히 유사시 교민들이 대피·철수해야 할 가능성까지 고려해 관련 계획도 철저히 준비해달라고 주문했다.



김준표 주이란대사는 "이란에 체류 중인 우리 국민 전원을 대상으로 매일 유선으로 안전 여부를 확인하고, 시위가 주로 이루어지는 저녁 시간에는 외출을 지양하는 등 신변 안전에 각별히 유의해달라고 당부하고 있다"고 보고했다.



그리고 상황이 악화할 가능성에 대비해 교민들과의 연락 체계를 상시 유지하고 현지 상황 악화에 대비한 재외국민 보호조치에도 빈틈이 없게 하겠다고 덧붙였다.



외교부에 따르면 현재까지 접수·파악된 이란 내 우리 국민 피해는 없다. 공관원과 가족을 제외하면 우리 국민 약 70여명이 이란에 체류 중이다.



외교부는 앞으로도 이란 내 관련 동향을 예의주시하면서 우리 국민 안전을 위해 필요한 조처를 해 나갈 예정이다.



최근 이란에서는 대규모 반정부 시위가 벌어지며 다수 사상자가 발생했다.



이란 당국이 국내 인터넷·통신망을 끊어 현지 상황을구체적으로 파악하기 어려운 가운데 노르웨이에 본부를 둔 단체 이란인권(IHR)은 시위 16일째인 12일(현지시간)까지 시위대만 최소 648명이 숨진 것으로 파악됐다고 밝혔다.



이란의 반정부시위 유혈진압에 미국 정부는 군사 개입 가능성도 열어뒀다. 백악관은 외교적 해결책이 최우선이지만 군사행동 역시 선택지 중 하나라고 밝혔다.



도널드 트럼프 미국 대통령은 이란과 거래하는 모든 국가에 대해 25% 관세를 부과하겠다며 압박했다.

<연합>