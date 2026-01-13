사회연대경제기업 지원 강화…광명시, 창업부터 성장까지 단계별 육성

경기 광명시가 ‘사회연대경제’를 지역 경제의 핵심 동력으로 삼고 맞춤형 기업 육성에 나선다고 13일 밝혔다. 기업 성장 단계별 지원과 시민 참여 확대가 핵심이다.

광명시는 이날 시청에서 사회연대경제 사업설명회를 열고 사회연대경제 선도 도시로 도약하기 위한 구체적인 육성 정책을 내놓았다.

김동연 경기지사(뒷줄 왼쪽)와 박승원 광명시장(뒷줄 오른쪽)이 13일 시청 대회의실에서 열린 ‘2026년 광명시 사회연대경제 사업설명회’에서 주민들과 대화하고 있다. 광명시 제공

시는 기업의 재정 부담을 완화하기 위해 △사회적경제센터 창업보육실 운영 △사회연대경제 창업아카데미 교육 △창업지원 △진입 전환 컨설팅 △창업팀 설립·운영 △공정무역기업 육성 사업 등을 추진하기로 했다.

아울러 기업이 지역의 사회연대경제 주체로 자리 잡도록 △재정지원 △사회적협동조합 세무·회계 지원 △통합돌봄 대비 사회연대경제기업 고도화 △지속가능한 활성화 사업 등 성장 단계별 맞춤 지원을 병행한다.

거점 역할을 할 사회연대경제혁신센터는 하안동 305-5 일대 기존 건물을 연면적 1073㎡ 규모로 리모델링해 연내 개관한다. 센터는 기업과 시민, 행정이 소통하는 협업 플랫폼 역할을 맡는다.

시는 지역 자본 유출을 막는 지역 공동체 자산화 사업도 추진한다. 지난해 론칭한 로컬브랜드 ‘굿모닝 광명’의 성과를 바탕으로 민간·기업의 우선구매를 권장하고 공공 조달과의 연계도 강화할 방침이다.

이날 시청 대회의실에서 열린 설명회에는 박승원 시장 외에 김동연 경기지사가 참석했다.

박 시장은 “사회연대경제는 지역 문제를 해결하는 핵심 수단”이라며 “지역 경제의 한 축으로 뿌리내리도록 지원하겠다”고 말했다.