경기 청년이 꼽은 시급 과제 ‘노동·성폭력’

도여성가족재단 정치의식 조사

민주주의 교육, 해법으로 인식

경기지역 청년들은 ‘노동’과 ‘성폭력’을 우리 사회의 시급한 해결과제로 꼽았다. 이를 해소하기 위해 청년들은 정치참여 확대와 스스로 청년 정책을 생산하는 방식을 선호했다.



13일 경기도여성가족재단이 발간한 ‘경기도 청년여성 정치의식과 행태조사’ 보고서에 따르면 조사대상 1120명(남자 565명, 여자 555명) 가운데 20~30대 507명은 한국사회의 우선과제(복수응답)로 경제(36.8%), 노동(33.8%), 사회복지(27.3%), 정치(26.6%), 성폭력·성범죄 문제(18.1%) 순으로 중요하게 인식했다.



이 가운데 20~30대 청년층이 상대적으로 중요하다고 꼽은 해결과제는 노동문제와 성폭력·성범죄 문제였다. 노동문제를 우선과제로 꼽은 20대는 17.41%, 30대 16.41%였다. 이는 40대 9.64%, 50대 12.55%, 60대 8.71%는 물론 70대 이상 7.18%보다 두드러지게 높았다. 이들은 취업, 불안정한 일자리, 산업재해, 직장 내 갑질 등을 노동문제로 간주했다.



성폭력·성범죄 문제에서도 20대 9.85%, 30대 8.33%가 이를 우선과제로 인식했다. 40대 7.63%, 50대 3.18%, 60대 3.27%, 70세 이상 3.74%보다 높은 비율이다. 스토킹, 디지털 성범죄, 성희롱·성추행, 불법촬영 등이 이에 해당한다.



사회문제를 해소하기 위한 20~30대 청년세대의 투표를 제외한 정치활동 참여율은 남녀 모두 25% 안팎이었다. 구체적 참여 방식에선 ‘거리 시위나 집회 참여’(여성 33%·남성 26%), ‘청와대·국회 등 온·오프라인 청원 참여’(여성 64%·남성 46%) 등으로 여성이 남성보다 상대적으로 적극적 행태를 드러냈다.



백미연 경기도여성가족재단 연구위원은 “청년 시기에 다양한 아르바이트와 비정규직 노동을 경험하며 젠더폭력을 경험하기에 ‘노동문제는 남성, 젠더폭력문제는 여성’이라는 낡고 성별화된 이분법적 구도가 아니라 노동·젠더폭력·성별을 동시에 고려한 노동정책과 젠더폭력정책을 마련할 필요가 있다”고 말했다. 이번 조사는 한국리서치에 의뢰해 지난해 7월18일부터 8월1일까지 모바일을 활용한 웹조사 방식으로 진행됐다. 95% 신뢰 수준에서 최대허용 표집오차는 ±2.95%포인트다.