[속보] 특검, '내란 우두머리' 윤석열 전 대통령에 사형 구형 입력 : 2026-01-13 21:38:10 수정 : 2026-01-13 21:39:22

(서울=연합뉴스) 12·3 비상계엄 관련 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령이 13일 서울 서초구 서울중앙지방법원 417호 형사대법정에서 열린 내란 우두머리 혐의 결심공판에 출석해 변호인들과 대화를 나누고 있다. 이날 재판은 윤 전 대통령 측 서류증거(서증) 조사, 특검 측 최종의견과 구형, 변호인의 최종변론, 피고인 8명의 최후진술 순으로 이뤄질 예정이다. 2026.1.13 [서울중앙지법 제공. 재판매 및 DB 금지]

[1보] 특검, '내란 우두머리' 윤석열 전 대통령에 사형 구형