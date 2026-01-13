北 김여정 “남북관계 개선, 희망부푼 개꿈”…韓정부에 강경 경고

김여정 북한 조선노동당 중앙위원회 부부장이 한국 정부의 남북관계 개선에 대한 기대는 “희망부푼 개꿈”이라고 밝혔다. 최근 논란이 된 무인기 사건과 관련해 사과와 재발 방지를 요구했다.

김여정 북한 노동당 부부장. 뉴시스

김 부부장은 13일 밤 담화를 발표해 “한국은 조선(북한)의 주권을 침해하는 엄중한 도발 행위를 감행했다”고 밝혔다. 이어 “적국의 불량배들에게 다시 한번 명백히 해두는 바, 서울 당국(정부)은 공화국의 주권 침해 도발에 대해 인정하고 사과하며 재발 방지 조치를 강구해야 할 것”이라고 경고했다.

또한 남북관계 개선은 “실현 불가능한 망상”이라고 일축했다. 그는 “아무리 집권자가 해외를 돌아다니며 청탁을 하고, 당국이 선의적인 시늉을 해 보이더라도 조한관계(남북관계)의 현실은 달라지지 않는다”고 선을 그었다.

북한은 앞으로 강경 대응으로 이어질 수 있다고 예고했다. 김 부부장은 “주권 침해에 대한 우리의 반응과 주권 수호에 대한 의지는 단순한 입장발표에 머무르지 않을 것”이라고 언급했다.

이번 담화는 통일부가 밝힌 김 부부장의 담화 평가에 대한 사실상 반박 성격으로도 해석된다.

통일부 당국자는 이날 오전 김 부부장이 11일 발표한 무인기 관련 담화에 “김 부부장의 담화 후 북한이 (추가) 입장을 내지 않았다는 것은 우리 정부의 조치를 지켜본다는 입장으로 본다”며 “정부의 대응에 따라 남북 간 긴장 완화와 소통의 여지가 있을 것으로 본다”고 밝혔다.

앞서 북한은 10일 조선인민군 총참모부 대변인 성명을 통해, 한국 무인기가 4일 자국 영공을 침범했다고 주장했다. 그러면서 개성 장풍군 일대에 추락한 무인기 잔해를 공개했다.

다음날 김 부부장은 이를 ‘주권 침해’로 규정하고, ‘쓰레기 집단’, ‘불량배’ 등 거친 표현이 담긴 담화를 발표했다.

이에 국방부는 “해당 날짜에 군 무인기를 운용한 사실이 없다”며, 북한을 도발할 의도가 없다는 입장을 분명히 밝혔다. 이재명 대통령은 군·경 합동조사팀을 꾸려 민간에서 무인기를 발사한 것인지 조사하라고 지시했다.