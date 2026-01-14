금? 은?…1년새 200% 넘게 오른 건 따로 있었다

현물 대신 ‘캐는 기업’에 베팅한 투자자들

금값이 연일 고점을 경신하고 있지만, 시장의 반응은 꼭 가격 그래프와 같은 방향은 아니었다. 금을 직접 사들이기보다, 금과 은을 캐는 기업 쪽으로 먼저 움직인 자금이 있었다. 최근 원자재 랠리 국면에서 채굴주 상장지수펀드(ETF)가 이례적인 수익률을 기록하며 투자자들의 시선을 끌고 있다.

금·은 가격 상승과 함께 관련 채굴주 ETF에 자금이 몰리면서 최근 1년간 세 자릿수 수익률을 기록한 상품들이 잇따라 등장하고 있다. 게티이미지

뉴욕 증시의 한 자산운용사 관계자는 “요즘 상담 전화를 받다 보면 질문이 거의 비슷하다”며 “금은 이미 많이 오른 것 같은데, 그 다음은 어디냐는 얘기가 제일 많다”고 말했다. 수익률 흐름을 보면 답은 어렵지 않다. 가격보다 먼저 반응한 쪽은 채굴주였다.

◆숫자가 먼저 움직였다…금보다 앞서 뛴 채굴주

14일 금융투자업계에 따르면 지난 1년간 은 채굴 기업을 담은 ETF의 상승률은 200%를 훌쩍 넘겼다. 같은 기간 미국 대표 지수와 비교하면 체감 차이는 더 크다. 기술주 중심의 대형 ETF들이 두 자릿수 상승에 그친 반면, 일부 채굴주 ETF는 세 자릿수 수익률을 기록했다.

편입 종목을 뜯어보면 방향이 보인다. 은과 금 생산 비중이 높은 광산 기업들이 대거 포함돼 있다. 금속 가격이 오를수록 수익 구조가 빠르게 개선되는 곳들이다.

채굴 업종은 가격이 한 선을 넘는 순간, 이익 계산이 달라진다. 현장에서 말하는 ‘레버리지 구간’이다.

◆안전자산은 아니다…수익률만큼 큰 변동성

이 흐름은 은에만 국한되지 않았다. 금 채굴 ETF는 물론, 구리와 리튬을 담은 채굴 ETF도 나란히 급등했다. 전기차와 인공지능(AI) 산업 확대로 수요가 늘어난 금속들이다. 시장에서는 “기술주보다 실물 쪽에서 먼저 반응이 나왔다”는 평가도 나온다.

왜 채굴주가 먼저 움직였을까. 채굴 기업 주가는 원자재 가격을 그대로 따라가기보다, 앞으로의 가격을 먼저 반영한다.

원자재 가격이 오르기 전부터 반응하는 채굴 기업 주가 특성상, 금속 랠리 국면에서는 현물보다 주식형 ETF의 변동성이 더 크게 나타난다. 게티이미지

금값이 오를 것이란 기대가 형성되면, 시장은 광산 기업의 생산 단가와 현금흐름부터 계산한다. 가격이 오를수록 이익 증가 속도는 더 가팔라진다.

증권사 한 애널리스트는 “금 가격이 일정 수준을 넘어서면 채굴 기업의 잉여현금흐름은 체감상 몇 배로 늘어난다”며 “이 구간에서 ETF 수익률이 튀는 건 자연스러운 일”이라고 말했다.

◆‘피난처’보다는 베팅에 가깝다

최근 자금 유입의 배경에는 불안한 국제 정세도 있다. 전쟁 장기화와 지정학적 갈등, 미국 정책을 둘러싼 불확실성이 겹치며 안전자산 선호가 다시 고개를 들었다. 중앙은행들의 금 매입이 이어지고 있다는 점도 심리를 자극했다.

다만 채굴주 ETF를 안전자산으로 보기는 어렵다. 변동성이 큰 만큼, 조정 국면에서는 낙폭도 빠르다. 한 자산운용사 매니저는 “채굴 ETF는 금을 대신하는 피난처라기보다, 금 가격 흐름에 베팅하는 상품”이라며 “비중을 크게 가져가기보다는 사이클을 읽는 용도로 접근하는 게 맞다”고 말했다.

이번 랠리에서 자금은 ‘결과’보다 ‘순서’를 먼저 봤다. 가격이 오른 뒤가 아닌 움직이기 직전의 구간이었다. 금보다 먼저 반응한 건 금을 캐는 기업들이었다.