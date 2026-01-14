68살 심형래 여복 없다는 점괘에 실망 "그건 팔자인 듯"

코미디언 심형래가 올해도 결혼하지 못한다는 점괘에 실망했다.

심형래는 13일 자신의 유튜브 채널에서 신년 운세를 봤다.

무속인은 심형래를 보자마자 "감독님을 처음 뵀는데 자기 적성에 안 맞는 얘기를 들으면 인상이 구겨지는 성격을 갖고 있다"며 "좋은 이야기를 해드릴까, 나쁜 이야기를 해드릴까"라고 말했다.

심형래는 "성격을 잘 맞추셨다. 나는 기면 기고, 아니면 아니다. 아무리 친해도 맛없는 음식을 맛있다고 말 못 한다"고 했다.

무속인은 "본인이 가장 궁금하는 건 내가 볼 때 첫 번째도, 두 번째도 영화다. 본인 같은 경우는 인덕이 있는 것 같으면서도 없다. 영화를 해서 망했다, 라고 얘기할 수 있지만 본인은 영화보다는 사기나 중상모략으로 가진 돈이 나가버린 것이다"고 말했다.

심형래는 이를 인정하며 "연예인 중에 나만큼 돈 번 연예인이 어딨냐. 예전엔 내가 CF 하나만 찍어도 지금 압구정동 현대아파트 하나 씩 샀다. 그런데 이제 (각종 사기를 당해) 집과 회사 다 경매로 넘어갔다"고 했다.

무속인은 "여자와 관계된 투자처가 있냐. 혹시 외국에서 왔다 갔다 하는 여자이지 않나. 점괘에 마음 단념하라고 나온다. 말이 오가는 것 뿐이지 확증이 없다 보니 답답함만 쌓여간다"고 했다.

그러면서 "어쨌든 외로우시지 않나. 본인이 여자복, 처복이 없다. 왜냐하면 일 중독이 있다. 그러다 보니 일과 가정 두 가지를 다 가질 수 없다"고 했다.

심형래는 "그래서 결혼을 한다는 거냐, 만다는 거냐"고 물었다.

무속인은 "그냥 연애해라. 그 와중에 좋다는 사람은 있다. 그런데 '이 사람이다'하고 정착할 곳은 안 생긴다"고 했다.

심형래는 "그런 건 팔자인 것 같다"고 말하며 한숨을 쉬었다.

1958년생인 심형래는 1992년 결혼했고, 2011년 이혼했다.

<뉴시스>