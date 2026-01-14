이주빈, ‘레전드 증명사진’ 때문에 법원 출석 “투자사기에 도용”

유튜브 '인생84' 화면 캡처

배우 이주빈이 자신의 증명사진 도용 사건에 대해 입장을 밝혔다.

이주빈은 최근 유튜브 '인생84'에서 기안84와 서울랜드 데이트를 즐겼다. 대화 중 기안84가 2017년에 촬영된 이주빈의 증명사진을 보여주며 "이 사진 좀 유명하더라"라고 말했다.

이에 이주빈은 "유명해져서 좋을 줄 알았는데 이게…도용이 된 거다"라고 말했다.

그는 "상담원, 보험, 투자 권유, 중고차 딜러 등 여러 곳에서 제 사진이 쓰였다. 제 얼굴을 이용해서 사람들에게 투자하라고 속인 거다. 심지어 주민등록증까지 위조돼서 법원에서 출석하라는 연락까지 받았다"라고 밝혔다.

이어 "회사에서도 '투자사기했냐'는 연락이 왔고 그 사진으로 사기를 친 사례가 여러 건 있었다"라고 말했다. 기안84는 "얼굴이 너무 믿음 가서 그렇다. 이 사람이 뭘 팔자고 하면 나도 살 것 같다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

또한 이주빈은 걸그룹 레인보우 데뷔조 출신이었다고 밝히며 "고등학교 때 잠깐 연습생을 했다. 연예인을 꼭 하고 싶어서라기보다는 학교에서 연습생은 4교시까지만 수업하고 회사로 가도 됐다. 공부에 큰 뜻이 없어서 그냥 학교 수업 빠질 수 있다는 생각으로 시작했다"라고 말했다.

이주빈은 "회사에서 연습을 하다 보니까 재미있더라. '1년만 2년만' 하다 보니 어느새 10년을 하게 됐다. 배우는 자신 없어서 1년만 더 해보자 했던 게 벌써 10년이 됐다. 그래도 운 좋게 영화 '범죄도시4'까지 오게 됐다"라고 말해 눈길을 끌었다.

한편 이주빈은 피팅 아르바이트로 한 달에 450만 원 정도 벌었다고 밝혀 기안84를 놀라게 했다. 일주일에 두 번 촬영했는데 한 번에 45만 원이었다. 한 달에 4회에서 5회 정도 찍었다. 스물한 살 때부터 혼자 살아서 학비, 생활비, 월세까지 그 돈으로 다 썼다"라고 말했다.