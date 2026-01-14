전현무, 예능인 고충 토로 “순수해서 사기 많이 당해”

JTBC 예능프로그램 '혼자는 못해' 화면 캡처

방송인 전현무가 예능인들의 고충을 토로했다.

전현무는 13일 방송한 JTBC 예능프로그램 '혼자는 못해'에서 이수지·추성훈·이세희 그리고 게스트로 나온 선우용여와 함께 찜질방에 갔다.

5성 호텔급 시설의 럭셔리 찜질에 나선 다섯 사람은 마치 황제의 의자에 앉은 것 같은 찜질 의자에 감탄했다. 따뜻한 찜질방에서 여유를 즐기던 중, 전현무는 선우용여에게 "지금 하시는 일 중에 유튜브가 제일 바쁘신 거냐"며 궁금증을 드러냈다.

선우용여는 "그렇다. 하루 종일 찍는다. 두 개 세 개를 한 번에 찍어야 한다"고 했다.

이수지가 "요즘에 작품은 안 하시냐"고 묻자 선우용여는 "작품 같은 소리 하지 마라. 이제 대사 외워서 하는 게 싫다"고 답했다.

그러면서 "유튜브는 내가 하고 싶은 말을 다 하니까 너무 신난다"고 했다. 전현무는 "여기서도 하고 싶은 말 다 하시지 않느냐"고 해 웃음을 자아냈다.

선우용여는 "나는 개그맨들이 굉장히 솔직해서 좋다"고 했다.

이어 "솔직하니까 사람을 웃기는 거다. 생각하고 웃기면 못 웃긴다"고 말했다. 전현무도 "예능하는 사람들이 제일 순수하다. 사기도 제일 많이 당한다"고 했다.

선우용여는 연예계 선배로서 조언을 하기도 했다.

그는 "(후배들을) 만날 때마다 사기 당하지 않는 법을 가르쳐 준다. 예능인들 보면 '주식하지 마라' '식당하지 마라'고 한다. 나도 식당 5년 해봤는데 절대 하면 안 된다"고 했다.