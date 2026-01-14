“눈물 날 뻔”…김선호·고윤정이 캐나다서 ‘이 사랑’ 촬영 중 본 것은?

배우 김선호와 고윤정이 촬영 중 실제로 오로라를 목격한 경험을 통해 서로 가까워졌다고 밝혔다.

넷플릭스 신작 ‘이 사랑 통역 되나요?’에서 호흡을 맞춘 고윤정·김선호는 유영은 감독과 함께 13일 서울 강남 조선팰리스 호텔에서 열린 제작보고회에 참석했다.

해당 작품은 다중언어 통역사 주호진(김선호)이 유명 배우 차무희(고윤정)의 개인 통역을 맡으면서 벌어지는 이야기를 담은 로맨틱 코미디다.

고윤정은 극 중 캐릭터에 대해 “무명 배우였다가 하루아침에 글로벌 스타가 된 배우다. 본인의 언어를 통역해주는 호진을 만나 새로운 환경에 적응하고 새로운 사랑도 하고, 그 사랑 속에서 소통의 오류를 극복해가는 인물”이라고 설명했다.

배우 김선호(왼쪽)와 고윤정이 13일 서울 강남구 조선팰리스 서울 강남 호텔에서 열린 넷플릭스 시리즈 '이 사랑 통역 되나요?' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 연합뉴스

‘이 사랑 통역 되나요?’는 해외 촬영 비중이 높아 일본·캐나다·이탈리아 등에서 로케이션이 진행됐다. 김선호는 “로케 한 번이 끝날 때마다 가슴이 먹먹해졌다. 실제로 고윤정 배우와도 로케이션별로 더 조금씩 친해졌다”라고 회상했다.

고윤정은 “여러 나라를 돌아다니면서 찍은 로케이션이 기억에 남는다”면서 “캐나다에서 오로라를 봤다. 오로라 신을 찍은 날 퇴근하는 길에 진짜 오로라가 떠서 신기했다”고 말했다.

김선호는 “시차가 안 맞아 자고 있었는데 윤정씨가 ‘오로라, 오로라’ 하면서 전화를 했다”며 “그 덕분에 스태프들이 각자의 자리에서 모두 오로라를 봤다”고 부연했다. 김선호는 “눈물이 날 것 같았다”고 당시 감정을 밝혔다.

현장에 있던 유영은 감독은 “오로라를 두 번이나 봤는데 현지 스태프들이 기적 같은 일이라고 하더라”며 드라마 흥행에 대한 기대를 내비쳤다.

‘이 사랑 통역 되나요?’는 1월 16일 넷플릭스를 통해 공개 예정이다.