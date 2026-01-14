2025년 예탁원 통한 채권·CD 발행 643조…전년비 6.2% 증가

한국예탁결제원은 지난해 채권·양도성예금증서(CD) 전자등록발행 규모가 총 643조2000억원으로 집계됐다고 14일 밝혔다. 전년 대비 6.2% 증가한 수치다.

채권 발행 규모는 576조3000억원으로 전년보다 4% 늘었고, CD는 66조9000억원을 기록해 29.9% 급증했다.

사진=한국예탁결제원 제공

종류별로는 금융회사채가 207조6000억원 발행돼 전체 채권·CD 전자등록 발행액의 32.3%를 차지하며 가장 비중이 높았다. 이어 특수금융채(23.9%), 일반회사채(12.3%), 일반특수채(10.4%) 순으로 나타났다.

메자닌 증권(주식연계채권) 시장도 활기를 띠었다. 지난해 발행액은 10조8000억원으로 전년 대비 28.2% 증가했다.

다만 상품별 희비는 엇갈렸다. 교환사채(EB)는 4조8000억원이 발행돼 136% 급증한 반면, 전환사채(CB)는 5조5000억원으로 5.3% 줄었다. 신주인수권부사채(BW) 역시 6000억원 발행에 그쳐 10.6% 감소했다.

이번 통계에는 기획재정부와 한국은행이 별도로 관리하는 국고채, 재정증권, 통화안정증권, 외국환평형기금채권 등은 포함되지 않았다.