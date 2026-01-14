트럼프, 파월 겨냥해 "곧 물러나길 바란다…후임 수주내 발표"

"파월 수사, 보복으로 보여도 어쩔 수 없어…좋아하는 사람이 더 많아"

대법원 판결 앞 포드 공장 방문…"관세 덕에 자동차 공장 24시간 가동"

도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 법무부로부터 기소 압박을 받는 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장을 향해 "곧 그 자리에서 물러나기를 바란다"고 밝혔다.



트럼프 대통령은 이날 미시간주 디트로이트의 포드 자동차 공장을 방문한 자리에서 기자들의 질문에 "그는 자신이 무엇을 하는지 모르거나, 아니면 그것보다 더 나쁘다"며 이같이 답했다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 미 중앙은행에 해당하는 연방준비제도(Fed·연준) 제롬 파월 의장. 게티이미지

파월 의장의 임기는 오는 5월까지인데, 최근 그의 '연준 청사 개보수 자금 과다 지출 의혹'에 대한 수사가 개시된 상황에서 조기 퇴임을 촉구한 의미로 풀이된다.



파월 의장에 대한 수사를 두고 전직 연준 의장 등 경제계 인사들은 물론 스콧 베선트 재무장관과 공화당 진영 일각에서 우려가 잇따르고 있지만, 트럼프 대통령은 그를 축출해야 한다는 강경론에 기운 듯한 모습이다.



트럼프 대통령은 "이 사람은 좀 문제가 있다"며 "우리는 나쁜 연준 의장을 갖고 있다. 그는 여러 면에서 나쁘지만, 특히 금리를 너무 높게 했다는 점에서 나쁘다"고 비판했다.



수사의 빌미가 된 연준 청사 공사에 대해선 "작은 건물 하나"를 개보수하는 데 "역사상 가장 비싼 건설 공사"를 벌인다면서 "나는 그 일을 2천500만달러로도 할 수 있었을 텐데 그들은 수십억달러를 쓰고 있다"고 지적했다.



트럼프 대통령은 앞서 백악관에서 취재진과 만나 파월 의장에 대해 "무능하거나 부패했다"며 "그가 어떤 사람인지 모르겠지만, 확실히 일을 잘한 것은 아니다"라고 혹평했다.



트럼프 대통령은 지난달 29일에도 개보수 비용의 과다 책정 문제를 거론한 뒤 "우리는 아마도 그에 대해 소송을 제기할 것"이라며 "나는 그를 해임하고 싶다"고 언급한 바 있다.

다만, 파월 의장이 이미 "위협에 굳건히 맞서겠다"고 밝힌 가운데 공화당 일부 상원 의원들도 후임자 인준 절차에 협조할 수 없다는 입장을 보인 터라 트럼프 대통령의 구상대로 연준 의장의 조기 교체가 이뤄질지는 불투명하다.



트럼프 대통령은 이날 포드 공장에서 파월 의장의 후임 인선을 "몇 주 안에" 발표하겠다고 말했다. 그는 이달 중 후임을 지명할 계획이라고 여러 차례 공언해왔다.



그러면서 이번 수사를 이유로 차기 연준 의장 인준 청문회를 반대하겠다는 상원 은행위원회 소속 톰 틸리스 의원(공화·노스캐롤라이나)에 대해 "그래서 더이상 상원 의원이 되지 못하는 것"이라고 깎아내렸다. 틸리스 의원이 재선에 도전하지 않기로 한 것을 염두에 둔 발언이었다.



트럼프 대통령은 파월 의장이 법무부의 대배심 소환 통보를 받기에 앞서 지난 8일 백악관에 모인 연방 검사들을 향해 '내 타깃을 기소하는 데 좀 더 빠르게 움직여 달라'는 취지로 압박했다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.



트럼프 대통령은 CBS 방송과의 인터뷰에서 파월 의장에 대한 수사와 관련, "몇몇 저명한 보수주의자들도 '정치적 보복'으로 보인다고 한다'는 지적엔 "몇몇 저명한 보수주의자들은 그걸 좋아한다. 반대보다 찬성하는 사람이 많다"고 반박했으며 "어떻게 보이는지는 나도 어쩔 수 없다"고 했다.



그는 인플레이션 수치가 나쁘지 않은 상황에서도 식료품 가격이 오르고 있다는 지적엔 "조 바이든은 역사상 최고 수준의 인플레이션을 기록했지만, 나는 약 9년 동안 볼 수 없던 수준으로 낮췄다"며 미국인들이 자신의 경제 정책 효과를 "이제 곧 느낄 것이다. 내가 취임한 지 겨우 11개월밖에 안됐다"고 말했다.



한편, 트럼프 대통령은 "(포드 공장이) 24시간 가동하고 있고, 확장하고 있다"며 "관세 덕분에 미국 안에 더 많은 공장을 짓고 있다"고 강조했다.



상호관세 부과의 근거가 된 비상경제권한법(IEEPA)에 대한 대법원 판결이 임박했다는 관측 속에 자신에게 유리한 결론을 호소하는 맥락으로 풀이된다.



트럼프 대통령은 "(관세 덕에 자동차 기업들이) 캐나다에서, 멕시코에서, 일본에서, 독일에서, 전세계에서 여기로 오고 있다. 그들은 공장을 짓고 있다"고 말했다.



그는 "유럽에선 중국이 자동차 산업을 장악하고 있다"며 "여기선 어떤가. 우리는 중국에서 들어오는 모든 자동차에 100% 관세를 부과하고 있다. 그래서 그들(미국 자동차 업계)이 아주 잘 경쟁할 수 있게 만들어준다"고 설명했다.



또 포드의 주력 차종인 F-150 픽업트럭을 예로 들어 "트럭에 25% 관세를 부과했고, 그 결과 그들의 트럭 사업은 폭발적으로 성장했다"며 "이제 모두가 내가 관세에 대해 옳았다는 것을 인정한다"고 주장했다.



아울러 트럼프 대통령은 자신의 대규모 관세 도입으로 인해 존폐의 기로에 선 미국·멕시코·캐나다무역협정(USMCA)에 대해 "실질적인 이점이 없다"며 "무의미하다"고 평가하기도 했다.

