이민정, 사주 보고 '소름'… "딸이 연예계 활동 시작한다"

이민정이 사주 풀이 결과를 보고 놀라움을 감추지 못했다. 유튜브 채널 '이민정MJ' 영상 캡처

배우 이민정이 사주 풀이 결과를 보고 놀라움을 감추지 못했다.

지난 13일 유튜브 채널 ‘이민정MJ’에는 ‘인터넷에 떠도는 이민정 사주 풀이, 진짜일까? 본인이 직접 보러 갔다 옴’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 이민정은 역술가를 찾아 자신을 비롯한 가족 관련 사주를 물었다. 이민정은 “둘째 딸이 2023년 12월에 태어났는데, 좋은 일들이 너무 많았다. 얘가 되게 복덩이인 것 같다는 생각이 계속 드는데 그런 사주도 있느냐”라고 물었다.

이에 역술가는 “이 친구는 배우다. 무조건 배우다”라고 말해 이민정을 놀라게 했다. 그는 “연예인은 맞지만 음악 쪽은 아니다. 부끄럼을 탈 수는 있어도 막상 하면서 잘하는 친구도 있다. 그게 민정님이다. 그런데 이 친구도 똑같다”라고 말했다.

역술가는 이민정의 딸이 배우를 한다고 말했다. 유튜브 채널 '이민정MJ' 영상 캡처

또 “말하는 거 있죠, 말하는 거랑 보여주는 거. 되게 잘할 거다. 어차피 시켜보면 알 거다. 시켜봐라”라면서 “지금은 아직 어리지만 본격적으로 꽃이 피는 시기는 15살이다”라고 말했다. 덧붙여 “시작은 그보다 어린 12살 무렵”이라고 말했다.

이민정은 “얼마 남지 않았다”라면서 “우리끼리 농담처럼 ‘배우 한다는 거 아니야?’라고 했는데, 말도 너무 잘하고”라고 말하며 기대감을 드러냈다. 역술가는 딸의 성향에 대해 “근거 없는 자신감이 장점이다”라면서 “하고 싶은 게 있으면 다 하는 성격”이라고 말해 웃음을 자아냈다.

한편, 역술가는 이민정의 결혼에 대해 이야기하기도 했다.

이민정이 이병헌과 결혼한 이유. 유튜브 채널 '이민정MJ' 영상 캡처

그는 “이민정 님이 처음에는 배울 점이 있는 남자를 좋아했을 것이다. 그래서 애송이 같은 남자 못 만났을 것이다”라면서 “그러다가 ‘이 분(이병헌)과는 왜 결혼을 했냐’, 추측을 해보자면 알기 쉬운 사람이라서다. 한결같고”라고 말했다.

또 역술가는 이민정이 과거에 사귀었다가 헤어진 남자를 언급해 이민정을 놀라게 하기도 했다.

역술가는 “이병헌과 2007년도 헤어진 해에 남자가 들어왔지만 그 친구가 결혼 상대는 아니었다. (이병헌과) 어떻게 보면 운명이다. 딸도 복덩이가 맞다. 둘째 계획을 마음먹은 건 2022년도였을 거다. 준비됐을 때 왔다”라고 이야기했다.