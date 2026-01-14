대전 찾은 장동혁 “민주당, 대전·충남통합 특례 257개 이상 담아야”…이장우 “법안 원안 훼손 시 주민투표”

이장우 대전시장이 14일 장동혁 국민의힘 당대표에 “국민의힘이 발의한 대전·충남 행정통합 특별법 257개 특례가 훼손되지 않도록 해달라”고 요청했다.

이장우 시장은 이날 대전시청을 방문한 장동혁 당대표와의 회동에서 “대전·충남 행정통합은 지방 분권을 위해 하는건데 핵심은 중앙정부가 지방정부에 권한을 얼마나 주느냐”라며 이같이 강조했다.

이장우 대전시장이 14일 대전시청 접견실에서 장동혁 국민의힘 당대표와 환담하고 있다. 대전시 제공

이 시장은 “김태흠 충남지사와 호흡이 잘 맞을 때 가능할 거 같아 상호 기득권을 내려놓고 대전충남의 발전을 위해서 선언한 게 대전·충남 행정통합”이라면서 “2024년 11월 선언 이후 지난 1년간 대전 5개 자치구와 충남 15개 시·군을 돌며 전문가와 주민 의견을 수렴해 특별법안을 만들었다”고 말했다.

이 시장은 이어 “296개 조항이 있는 특별법안에 257개 특례를 담았는데 민주당은 그걸 ‘종합선물세트’라며 절하한다”며 “특별법안은 대전과 충남의 정체성을 지키면서 중앙정부의 권한 이양과 재정·지방자치권 강화를 이끄는 것으로 법안을 도려내고 짜깁기하는 건 용납할 수 없다”고 말했다.

이 시장은 “명칭이 정체성을 만드는데 민주당의 ‘충청특별시는’ 난데없다”면서 “민주당이 새 특별법안을 내면서 특례가 훼손될까 우려되는데 원안이 훼손되면 부득이 시민들에게 (통합에 대해)물어볼 수 밖에 없다”고 말해 주민 투표 가능성을 재차 시사했다.

장 대표는 “진정성있는 대전·충남 통합이 이뤄지려면 257개 특례 뿐 아니라 260개, 270개 등 더 많은 특례를 담아야 한다”며 “그래야 이재명 대통령과 여당의 진정성이 드러날 것”이라고 말했다.

이어 “특례가 없다면 행정구역만 합치는 것으로 아무 의미없다”면서 “일단 합쳐놓고 생각하자, 일단 한 명 뽑아놓고 생각하자라는 민주당의 이런 방식은 정치공학적 눈속임에 불과하다”고 일침했다.

그러면서 “통합 핵심은 진정한 지방분권 실현으로 국민의힘이 발의한 특별법안에 담긴 257개 특례는 훼손되면 안된다”며 “당은 (특례 원안을)적극 지원하겠다”고 말했다.

이날 회동에선 국민의힘 쇄신에 대한 언급도 나왔다.

이 시장은 “당이 젊은 인재를 등용해야 한다”며 “선출직 기초광역의원이나 광역단체장들이 젊어졌으면 좋겠다. 인적 쇄신에 필요하다면 나도 대상에 넣어도 좋다”고 말했다. 장 대표는 “당 쇄신안에 청년에 기회 문을 넓히는 안 넣었다”며 “쇄신에 대한 기대와 열망이 6·3지방선거 승리로 이어질 수 있도록 당대표로서 최선을 다하겠다”고 말했다.