덱스 “어디서 이런 캐릭터 찾아내나”…‘솔로지옥’ 시즌5 흥행 자신

넷플릭스 예능 프로그램 ‘솔로지옥’ 시즌5를 앞두고 새로운 진행자로 참여한 방송 덱스가 자신감을 내비쳤다.

14일 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 ‘솔로지옥5’ 제작발표회에는 김재원 PD, 박수지 PD를 비롯해 홍진경, 이다희, 규현, 한해, 덱스가 참석했다.

‘솔로지옥5’는 커플이 되어야 탈출할 수 있는 섬 ‘지옥도’를 배경으로 펼쳐지는 데이팅 리얼리티 프로그램으로, 시즌5까지 이어진 글로벌 화제작이다. 프리지아, 덱스 등 스타 출연자를 배출했고 글로벌 비영어권 TV 부문 톱10에 오르는 등 해외에서도 좋은 반응을 얻고 있다.

방송인 덱스가 14일 넷플릭스 연애 예능프로그램 ‘솔로지옥’ 시즌5 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 연합뉴스

시즌2 출연자 출신으로 시즌3부터 진행자로 합류한 덱스는 새 출연진의 존재감을 강조했다. 그는 “시즌이 거듭되면서 출연진 성향이 고착될 수 있는데, 어디서 이런 캐릭터를 찾아냈나 싶을 정도로 매 시즌 발전하는 느낌이라 뿌듯하다”고 말했다.

그는 “이번 시즌에는 우수한 플레이어나 화제성 있는 참가자들이 많아 내 자리도 위협받을 수 있다”며 “한해 형도 조심해야 할 정도”라고 농담을 건넸다.

이어 “시즌2 때 내 수영장 장면이 화제가 됐는데 이번에 그걸 넘어설 장면이 나온다”며 “이제 솔로지옥 수영장신 하면 내가 아니라 시즌5가 떠오르게 될 것”이라고 예고했다.

홍진경은 “시즌5까지 왔다는 건 시즌15까지도 갈 수 있다는 뜻”이라며 장수 가능성을 언급했다. 규현도 “매번 ‘이번보다 더 재밌을 수 있을까’라고 생각하지만 결국은 넘어선다”며 “벌써 시즌6가 기대된다”고 말했다.

‘솔로지옥’ 시즌5는 오는 20일 공개된다.