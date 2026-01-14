인천경제자유구역 송도 워터프런트, 1-2단계 2026년 준공 목표

인천경제자유구역 송도가 수변 도시로 탈바꿈될 랜드마크의 윤곽이 드러나고 있다. 인천시는 송도 워터프런트 1-2단계 공사가 전방위로 추진되며 연내 물길이 가시화될 것이라고 14일 밝혔다.

이번 프로젝트는 현지에 물순환 체계 구축을 통해 치수 안전성은 높이고, 수질 개선 및 친수 공간 확충으로 시민들 삶의 질을 높이는 것이다. 1-2단계는 6공구부터 아암 호수까지 약 1.03㎞ 구간의 수로를 연결하는 게 핵심이다.

두 호수에 요트·보트·수상택시가 운항할 수 있도록 준설을 시행하고 친수스탠드와 수변로드 조성, 호안옹벽 정비 등 인프라 구축도 함께 벌인다. 인천경제청은 2024년 2월 착공 이후 각종 인·허가, 지장물 이설, 임시 우회도로 개통 절차를 차질 없이 마무리했다.

최근 6공구에 수상 레저 선박이 다닐 수 있는 여건을 마련했다. 올해 주요 일정으로는 북측 연결수로와 아트센터인천 인근 수변로드를 만들고 친수 공간을 확충할 계획이다. 동시에 물순환 핵심 시설인 북1수문 신설 공정을 본격화한다. 사업은 2027년 초 준공이 목표다.

향후 약 690만t 규모의 유수 용량이 확보돼 기후변화에 따른 극한 강우에도 안전한 도시 환경이 갖춰진다. 홍준호 인천경제청장 직무대행(차장)은 “자연과 사람이 공존하는 해양생태도시 조성을 목표로 체계적인 공정 관리에 심혈을 기울이겠다”고 말했다.