李, 다카이치에 나전칠기 드럼 세트 전달…한·일 기술력 담은 시계 교환

다카이치 사나에 총리의 초대로 일본을 방문 중인 이재명 대통령이 ‘드럼 애호가’인 다카이치 총리에게 나전칠기로 장식된 우리나라 업체의 드럼세트 등을 선물했다.

청와대는 14일 이 대통령이 이번 방일에서 다카이치 총리와 주고받은 선물을 공개했다. 이 대통령은 고등학교 시절부터 록밴드를 결성해 드러머로 활동했고 의원직에 처음 당선되고 난 후에도 드럼 스틱을 항상 가지고 다녔을 정도로 드럼을 좋아했던 다카이치 총리의 취향을 고려해 드럼 세트를 선물했다. 이번에 선물한 드럼은 한국 브랜드 제품으로, 드럼 스틱에 장춘철 명장의 나전칠기 장식이 추가됐다. 청와대는 “드럼은 리듬을 이끄는 중심 악기로서 강인한 추진력과 유연한 조화를 동시에 상징해, 다카이치 총리의 정치적 철학과도 맞닿아 있다”고 설명했다.

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 13일 일본 나라현 회담에서 푸른색 유니폼을 함께 착용하고 즉석 드럼 협주를 하고 있다. 뉴스1

한일 정상회담을 위해 일본을 방문한 이재명 대통령이 다카이치 사나에 일본 총리 부부를 위해 준비한 선물. 다카이치 사나에 총리는 고등학교 시절부터 록 밴드를 결성해 드러머로 활동했다. 이에 이 대통령은 드럼과 스틱을 선물했다. 또한 다카이치 총리 배우자를 위한 유기 옻칠 수공예 반상기와 스톤접시 세트를 선물했다. 사진=청와대 제공

이외에도 이 대통령은 다카이치 총리의 건강을 고려해 홍삼과 청국장 분말 및 청국장 환 등을 선물로 준비했다.

한·일은 각국의 기술력이 담긴 시계를 서로 선물로 주고받기도 했다. 이 대통령은 총리 배우자에게 유기 옻칠 수공예 반상기 세트와 함께 삼성의 갤럭시 워치 울트라를 선물했다. 청와대는 이와 관련해 “총리 배우자께서 컨디션을 섬세하게 돌보실 수 있도록 한국을 대표하는 기술이 담긴 삼성 갤럭시 워치를 선물했다”고 부연했다. 일본 측에서는 이 대통령에게 일본 브랜드 카시오의 손목시계를 선물했다. 태양광 충전과 방위 측정 등 다양한 기능을 갖춘 시계는 바이오매스 플라스틱을 사용한 친환경 제품이기도 한 것으로 알려졌다.

일본은 이와 함께 이 대통령 배우자인 김혜경 여사에게는 화장용 붓과 파우치를 선물했다. 나라 지역의 명물로 꼽히는 나라 붓의 역사와 전통을 담은 붓 전문 제조사 아카시야의 붓과 파우치로 알려졌다.

일본 측은 이 대통령이 묵은 숙소 내에 일본 전통 과자들로 구성된 ‘웰컴 키트’도 준비해둔 것으로 알려졌다. 웰컴 키트는 170년 이상의 역사를 지닌 나라현의 노포 ‘시라타마야 에이쥬’의 미무로 모나카와 나라현 특산물인 감이 들어간 감 모나카, 나라의 유명 신가 카스카 타이샤에서 유래된 카스가 모나카, 나라현 요시노 지역에서 재배된 칡으로 만든 떡인 요시노쿠즈 등으로 구성됐다.