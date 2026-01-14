푸라닭치킨, ‘마스터’로 안성재 셰프 발탁…미식의 경지로 간다

푸라닭 치킨이 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사’로 우리에게 잘 알려진 안성재 셰프를 푸라닭의 ‘마스터’로 발탁했다고 14일 밝혔다. 푸라닭 치킨 제공

푸라닭 치킨은 미쉐린 가이드 3스타 출신이자 ‘모수’의 오너 셰프인 안 셰프를 단순 광고 모델이 아닌 ‘마스터’라는 칭호를 활용한다고 설명했다. 마스터는 브랜드의 앰버서더 역할은 물론 연간 신메뉴 라인업과 신메뉴의 맛에 대한 마스터링 등 폭넓은 역할을 수행하며 브랜드의 성장 파트너로 활동할 예정이다.

푸라닭 치킨 관계자는 “2025년 10주년 대기획으로 시작된 ‘셰프의 치킨’ 시리즈가 많은 고객분들의 사랑을 받은 바 있다”며 “올해는 시장 니즈를 반영하고 더욱 퀄리티있는 메뉴로 미식 경험을 제공하고자 '마스터'로 업계 최고 권위자인 안성재 셰프를 선정했다”고 말했다.

이어 “안성재 셰프의 엄격한 테이스팅 기준과 검증 과정을 거쳐 더욱 차별화되고 검증된 퀄리티의 신메뉴를 준비하고 있다”며 “올해 안성재 셰프와 진행할 다양한 활동에 많은 기대와 관심을 부탁드린다”고 덧붙였다.

푸라닭 치킨은 ‘치킨, 요리가 되다’라는 슬로건 아래 2015년 본격적인 브랜드 론칭과 가맹사업을 시작한 오븐-후라이드 전문 치킨 브랜드다. 굽고 튀기는 오븐-후라이드 조리법과 특제 소스, 토핑을 활용해 요리와 같은 차별화된 치킨을 선보이는 것이 특징이다.