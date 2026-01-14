李대통령 "재일동포, 계엄때 민주주의 함께 지켜…존경과 감사"

"간첩조작 사건 잊지 말아야…불행한 역사 속 피해받은 당사자들에 사과"

"한일관계, 부침 있지만 조금씩 진전…국적·출신 차별없도록 제도 개선"

일본을 방문 중인 이재명 대통령은 14일 현지 동포들과 간담회를 갖고 "(재일동포들이) 불법계엄 사태 때 대한민국의 민주주의를 지켜내기 위한 수많은 불빛을 밝히는 데 함께했다"며 "노고와 헌신에 깊은 존경과 감사의 말씀을 드린다"고 말했다.



이 대통령은 이같이 언급한 뒤 "모국에 대한 여러분의 헌신과 사랑이 가슴을 뭉클하게 만든다"며 했다.

이재명 대통령이 14일 일본 나라현의 한 호텔에서 열린 간사이 동포 간담회에서 발언하고 있다.

아울러 "나라현의 아스카무라에 가면 사신도가 그려진 무덤이 있고, '도래인'이라 불리는 우리 선대의 흔적이 많이 남아있다고 들었다"며 "한일 간 불행한 과거 때문에 이처럼 수천 년에 이르는 아름다운 교류의 역사가 제대로 기억되지 못하는 측면이 있다"며 "참으로 안타깝다"고 밝혔다.



특히 이 대통령은 "독재정권 시절에는 일본 거주 국민을 간첩으로 몰아 조작하는 사건도 있었다. 그 아픈 역사를 잊지 말아야 한다"고 강조했다.



이어 "제주 4·3 피해자 유가족 등도 오늘 함께했고, 우토로 마을 주민, 재일한국양심수동우회 회원도 함께하고 계시다고 들었다"며 "대한민국의 불행한 역사 속에 피해를 본 당사자와 유가족께 다시 한번 사과와 위로의 말씀을 드린다"고 했다.



우토로 마을은 일제강점기 교토 비행장 건설을 위해 동원된 조선인이 모여 살면서 형성된 주거지다.



이 대통령은 "재일동포 여러분이 인간으로서의 존엄성과 민족의 공동체를 지키기 위해 치열하게 노력해온 점을 안다. 오사카에서 '헤이트 스피치 억제 조례'를 제정한 일도 그중 하나"라고 돌아봤다.



또 "그러면서도 여러분은 민족학교를 세워 우리 말과 문화를 지키고자 끈질기게 싸웠다'며 대한민국 국민은 여러분의 헌신을 잊지 않을 것"이라고 약속했다.



이 대통령은 "여러분의 희생 덕에 대한민국이 산업화와 민주화를 동시에 이루고, 한일관계도 부침이 있긴 하지만 조금씩 진전을 이루고 있다"고 평가했다.



나아가 "여러분이 모국에 방문했을 때 국적이나 출신으로 불합리한 차별을 받지 않게 문제 소지가 있는 제도를 개선하겠다"며 "국민 손으로 만든 국민주권정부는 올해도 실용외교를 통해 동포 여러분과 함께 더 살기 좋은 대한민국을 만들겠다"고 언급했다.



이 대통령은 "여러분이 나라 걱정을 많이 하시는데, 대한민국이 여러분이 걱정하지 않는 존재가 되도록 하겠다. 대한민국이 여러분을 잘 챙기고 보살피겠다"고 거듭 강조했다.



이 대통령은 이날 별도 제한을 두지 않고 발언을 희망하는 재외동포들에게 모두 기회를 주는 '타운홀미팅' 방식으로 간담회를 진행하기도 했다.

<연합>