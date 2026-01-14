입안 가득 터지는 ‘콰삭’ 소리…bhc ‘콰삭킹’, 누적 판매 700만개 돌파

다이닝브랜즈그룹은 치킨 브랜드 bhc의 ‘콰삭킹’이 출시 1년을 앞두고 누적 판매량 700만개를 돌파했다고 14일 밝혔다. bhc 제공

치킨 브랜드 bhc의 ‘콰삭킹’이 출시 1년을 앞두고 누적 판매량 700만개를 돌파했다.

다이닝브랜즈그룹은 “지난해 2월말 선보인 이후 출시 1년을 앞두고 ‘콰삭킹’의 누적 판매량 700만개를 넘어섰다”며 “bhc 치킨 메뉴 중 가장 단기간 내 700만개 판매 고지를 달성했다”고 밝혔다.

감자와 옥수수 등으로 만든 조각을 튀김옷에 입힌 치킨인 ‘콰삭킹’은 바삭한 식감이 특징이다. ‘바삭’보다 더욱 식감이 뛰어나다는 점에서 더욱 강력한 표현 ‘콰삭’을 덧입힌 단어가 메뉴명이 됐다는 이야기도 있다.

단기적인 반짝 인기에 그치지 않고 bhc의 강력한 시그니처 메뉴로 안착하며 가맹점 수익 증대에도 실질적인 기여를 한다는 게 내부 평가다.

bhc는 지난해 12월 홍콩과 태국 매장에도 ‘콰삭킹’을 출시했고, 올해 1분기에는 싱가포르를 비롯해 말레이시아와 미국 등 해외 진출 국가로 판매를 순차적으로 확대할 계획이다.

bhc 관계자는 “앞으로도 소비자에게 전에 없던 차별화된 맛으로 즐거움을 드리고 가맹점주의 지속 수익 성장을 보장하는 혁신적인 신메뉴를 지속 선보이겠다”고 말했다.