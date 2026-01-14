구윤철 “외환시장 일방향 쏠림…수급 불균형 해소해야”

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 14일 “외환시장에서 원화의 변동성이 확대되고 일방향 쏠림 현상이 발생하고 있다”고 지적했다.

미국 출장 중인 구 부총리는 이날 서울 은행회관에서 열린 ‘외환시장 환경변화와 정책과제 심포지엄’ 영상축사에서 이같이 말했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 지난 8일 서울 중구 은행연합회에서 열린 '시장상화점검회의'를 주재하고 있다. 재정경제부 제공

구 부총리는 외환시장 쏠림 현상의 배경으로 “빠르게 늘어난 해외 증권투자 등 외환시장 수급 불균형이 자리 잡고 있다”며 “이를 해소하기 위해 경제 펀더멘털 개선에 집중하고 단기적 시장 대응 및 수급 개선 노력을 병행하고 있다”고 설명했다.

이어 “우리 외환보유액보다 더 많은 해외자산을 가지고 있는 국민연금도 아주 중요한 외환시장 참가자”라며 “연금 수익성과 외환시장 안정이 조화를 이룰 수 있는 이상적인 해법을 찾기 위해 ‘국민연금 뉴프레임워크 논의’를 속도감 있게 진행하겠다”고 강조했다.

모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진지수 편입 로드맵도 거론하면서 “대한민국 자본과 외환시장의 매력도를 높이는 동시에 선진국 수준으로 한 단계 더 도약하기 위해 꼭 필요한 과제”라고 설명했다.

디지털자산 제도화 이슈에는 “기존 금융과 외환거래 방식을 넘어 거래의 패러다임을 근본적으로 바꾸는 아주 큰 변화를 가져올 수 있다”며 “국회에 계류 중인 외국환거래법 개정안을 조속히 통과시켜 국경 간 가상자산 거래에 대한 모니터링 체계를 구축하겠다”고 말했다.

이와 함께 국경 간 스테이블코인 거래의 규제 불명확성을 해소하고 우회거래를 방지할 수 있는 대책도 올해 중으로 마련하겠다고 설명했다.