李 “재일동포들 계엄 때 민주주의 함께 지켜” [李대통령, 방일 마무리]

간사이 동포 오찬 간담회

“희생·헌신 덕에 산업·민주화 이뤄

독재정권 때 간첩조작 사건 사과”

이재명 대통령은 14일 방일을 계기로 현지 동포들과 만나 “여러분의 희생과 헌신 덕분에 산업화와 민주화를 동시에 이뤄내고, 한·일 양국 관계도 부침이 있지만 조금씩 진전을 이뤄내고 있다”며 감사의 뜻을 표했다. 이 대통령은 독재정권 시절 일본 거주 재외국민들을 간첩으로 조작했던 사건 등도 언급하며 “피해를 본 당사자와 유가족께 다시 한 번 사과와 위로의 말씀을 드린다”고 했다.

이재명 대통령이 14일 일본 나라현의 한 호텔에서 열린 간사이 동포 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 일본 나라컨벤션센터에서 열린 간사이 동포 오찬 간담회에서 “모국에 대한 여러분의 헌신과 사랑은 가슴을 뭉클하게 만든다”며 이같이 말했다.



이 대통령은 “일본은 지리적으로 우리와 가까운 이웃일 뿐만 아니라 고대로부터 매우 밀접하게 연결된 곳인데 한·일 간에 불행한 과거 때문에 수천년의 아름다운 교류의 역사가 제대로 기억되지 못하는 측면이 있다”며 “참으로 안타깝다”고 언급했다.



이 대통령은 “재일동포분들이 타지에서 간난신고를 겪으면서도 언제나 모국을 생각하며 지원을 아끼지 않았던 이야기를 접할 때면 참으로 마음이 숙연해진다”며 “독재정권 시절에는 국가가 일본에 거주하는 재외국민들을 간첩으로 몰아 조작하는 사건들이 많이 있었다. 그 아픈 역사도 우리가 잊지 말아야 되겠다”고 강조했다.



재일동포들의 노고와 헌신 역시 잊지 않겠다는 뜻도 밝혔다. 이 대통령은 “재일동포 여러분이 인간으로서의 존엄과 민족 공동체를 지켜내기 위해 참으로 치열하게 노력해 온 것을 잘 안다”며 “가깝게는 불법 계엄 사태 때 대한민국의 민주주의를 지켜내기 위해 수많은 불빛을 밝히는 데 (재일동포들이) 함께했다”고 말했다.



이 대통령은 “여러분이 모국에 방문했을 때 국적이나 출신에 의해서 불합리한 차별을 받지 않도록 문제의 소지가 있는 제도들을 다 발굴하고 개선하도록 하겠다”며 “여러분을 포함한 우리 국민들의 손으로 만들어 낸 국민주권정부는 올해에도 실용외교를 통해서 동포 여러분과 함께 더 살기 좋고 더 존경받는 대한민국을 만들어가겠다”고 약속했다.