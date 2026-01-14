김병기 자택 등 6곳 ‘뒷북 압색’… 의혹 최초 폭로자 재소환

더불어민주당 김병기 의원이 전직 동작구의원들로부터 3000만원을 받았다는 의혹과 관련해 경찰이 뒤늦게 전방위 압수수색에 나섰다. 탄원서 내용이 공개된 지 13일 만이다. 이미 지난 2년간 탄원서가 민주당에 전달되고, 일선 경찰 수사과정에도 제출됐지만 유야무야되는 등 증거인멸 우려가 커진 상황에서 뒷북 강제수사라는 지적도 있다.
서울경찰청 공공범죄수사대는 14일 정치자금법 위반 혐의로 김 의원의 주거지와 국회 및 지역 사무실 등에 대해 압수수색 영장을 집행했다. 압수수색 대상에는 김 의원의 배우자 이모씨와 차남, 김 의원 측근으로 꼽히는 이지희 동작구의원이 포함됐다.
경찰은 서울 동작구 김 의원 자택과 국회 의원회관 사무실, 지역구 사무실, 이 구의원 자택과 동작구의회 사무실, 동작구 대방동 김 의원 차남 거주지 등 6곳을 압수수색했다. 차남 거주지에는 김 의원 측 개인금고가 있는 것으로 알려졌다. 경찰은 PC 등 전산 자료와 각종 장부, 일지 등 관련 증거를 확보한 것으로 전해졌다.
이번 압수수색은 김 의원이 2020년 총선을 앞두고 전직 동작구의원 2명으로부터 각각 1000만원과 2000만원을 받았다가 돌려준 의혹과 관련된 것이다. 탄원서에 따르면 이씨는 2020년 1월쯤 동작구 자택에서 2000만원을 받았다가 6월 쇼핑백에 담아 반환했고, 이 구의원은 같은 해 3월 동작구청 주차장에서 1000만원을 받았다가 3개월 뒤 김 의원 사무실에서 돌려줬다.
경찰은 이날 김 의원의 각종 비위 의혹을 최초로 제기한 전직 보좌진을 참고인 신분으로 불러 조사했다. 5일에 이어 추가 조사다. 전직 보좌진은 조사실에 들어서며 취재진에게 “김 의원께서 의혹이 사실이 될 수 없다고 하셨는데 지금 받는 범죄 혐의 대부분 사실이기 때문에 충분히 입증될 수 있도록 잘 설명하고 오겠다”고 말했다.
경찰은 15일 김경 서울시의원에 대한 2차 소환조사를 진행할 예정이다.
경찰은 11일 미국에서 귀국한 김 시의원을 3시간30분 동안 조사한 뒤 추가 소환조사 일정을 조율해 왔다. 김 시의원은 2022년 지방선거를 앞두고 강선우 의원에게 공천헌금 1억원을 건넨 혐의를 받는다.
경찰은 2차 조사에서 김 시의원이 제출한 자술서 내용의 진위를 따질 방침이다. 김 시의원이 제출한 자술서에는 2022년 한 카페에서 1억원을 건넬 때 강 의원과 강 의원의 전 사무국장 남모씨가 함께 있었다는 취지의 내용이 담긴 것으로 알려졌다. 이는 강 의원이 ‘돈을 직접 받은 적 없고 나중에 알았다’는 주장과 배치된다. 강 의원은 “반환을 지시했고 반환된 것을 확인했다”는 입장이다.
김 의원은 공천헌금 의혹 외에도 차남의 숭실대 편입 및 취업 청탁, 배우자의 동작구의회 업무추진비 사적 유용, 경찰 수사 무마, 대한항공 숙박권 수수, 쿠팡 대표와의 고급 식사 등 12가지 의혹을 받고 있다. 13일 기준 경찰에 접수된 고발은 23건이다.
경찰은 확보한 압수물 분석을 마친 후 김 의원을 소환해 조사에 나설 것으로 보인다. 다른 의혹들을 수사하기 위한 추가 압수수색이 이뤄질 가능성도 있다.