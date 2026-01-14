[내일날씨] 전국 영상권으로 ‘포근’…중부지방 중심 눈이나 비

낮 최고기온 영상 5~17도

비 오는 곳 감속 운전해야

수도권 등 미세먼지 ‘나쁨’

사진=연합뉴스

목요일인 15일 전국이 대체로 흐린 가운데, 새벽부터 중부지방을 중심으로 비나 눈이 내리는 곳이 있겠다.

전국 대부분의 지역에서 기온이 영상권으로 오르며 그간 이어졌던 강추위가 풀리겠다.

기상청에 따르면 14일 밤부터 강원 내륙·산지부터 비나 눈이 내리기 시작해 15일 새벽 수도권과 강원 동해안, 충청권, 경북 중·북부 내륙과 북동 산지, 제주도까지 확대되겠다.

눈이나 비는 15일 오전 중 대부분 그치겠다.

예상 적설량은 강원 산지 1~5㎝, 강원 내륙·경북 북동 산지 1㎝ 안팎이다.

예상 강수량은 수도권·충청권·전라권·경상권·제주 등 5㎜ 내외다.

최근 눈이 쌓여 내린 지역에서는 낮 동안 녹은 눈이 밤사이 다시 얼면서 빙판길이나 도로 살얼음이 나타나겠으니 교통안전과 보행자 안전에 각별히 유의해야겠다.

특히 비가 내리는 지역은 어는 비가 내려 도로가 미끄러운 곳이 많을 것으로 우려된다. 차량 운전 시 안전거리를 확보하고 감속 운행해야 한다.

아침 최저기온은 –3~10도, 낮 최고기온은 5~17도로 예보됐다. 이는 평년(아침 최저 영하 12도~0도, 낮 최고 영상 1도~8도)보다 대체로 높은 수준이다.

국외에서 유입되는 미세먼지 탓에 수도권·강원 영서·충청권·광주·전북 지역의 미세먼지 농도는 종일 ‘나쁨’ 수준이 예상된다.

강원 영동과 전남·대구·경북은 늦은 오후부터, 부산·울산·경남·제주권은 밤부터 미세먼지 농도가 ‘나쁨’ 수준으로 악화할 전망이다.