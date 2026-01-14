제주 골프장 관리동 화재로 차고지 전소…2시간 만에 초진

인명피해 없어

14일 오후 6시 17분께 제주시 구좌읍의 한 골프장 관리동 차고지에 불이 났다.



소방당국은 관할 소방서 모든 인력이 동원되는 대응 1단계를 발령하고 진화에 나서 신고 접수 약 2시간 만인 오후 8시 16분께 큰 불길을 잡았다.

14일 제주시 구좌읍 골프장 관리동 화재 현장. 연합뉴스

이 불로 인명피해는 없었으며, 차고지가 전소되는 등의 재산 피해가 발생했다.



소방당국은 남은 불을 정리하고 있으며, 진화 작업을 완료한 뒤 정확한 화재 원인과 재산 피해 규모를 조사할 예정이다.

