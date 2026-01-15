"이 시대의 애국자"…아들 5명 둔 정주리 근황 화제

아들 다섯을 둔 코미디언 정주리가 막내의 돌잔치를 치른 근황이 전해지며 온라인에서 화제를 모으고 있다. 누리꾼들 사이에서는 "이 시대의 애국자"라는 반응까지 나오고 있다.

14일 온라인 커뮤니티 '에펨코리아'에는 '개그우먼 정주리 가족 근황'이라는 제목의 게시글이 올라왔다.

게시글에는 지난달 29일 막내 도준 군의 첫돌을 맞아 정주리가 자신의 소셜미디어(SNS)에 올린 사진과 글이 함께 공유됐다.

글쓴이는 "다섯 형제 중 막내의 돌잔치를 최근에 한 것으로 보인다"며 "이 시대의 진정한 애국자"라는 표현으로 감탄을 전했다.

정주리는 SNS를 통해 “가족들과 소박하게 돌잔치를 진행하느라 따로 인사를 드리지 못했다”며 "마음으로 함께해주신 모든 분들께 감사드린다. 앞으로도 도준이를 포함해 다섯 형제를 잘 키워나가겠다"고 밝혔다.

이를 접한 누리꾼들은 "아들 다섯이라니 정말 대단하다", "아이 하나 키우는 것도 힘든데 존경스럽다", "요즘 같은 시대에 이런 애국이 또 있나" 등의 반응을 보이며 응원의 메시지를 보냈다.

<뉴시스>