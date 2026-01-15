김병기 의원 차남 편입 의혹 수사…경찰, 자료 발견하고도 ‘압수 불가’

경찰이 더불어민주당 김병기 의원의 차남 숭실대 편입 과정에 관여했다는 의혹을 받는 이지희 동작구의회 부의장의 컴퓨터에서 관련 자료를 발견했지만, 영장 범위 문제로 압수하지 못한 것으로 확인됐다.

경찰이 공천헌금 수수 등 각종 비위 의혹에 휩싸인 더불어민주당 김병기 의원의 주거지 등에 대한 압수수색에 착수한 14일 국회의원회관 내 김 의원 사무실에서 경찰이 압수품을 옮기고 있다. 연합뉴스

15일 경찰에 따르면 서울경찰청 공공범죄수사대는 14일 이 부의장 사무실을 압수수색 하는 과정에서 컴퓨터에서 숭실대 입학 컨설팅 자료를 찾았다.

이 부의장은 김 의원 차남의 숭실대 특혜 편입 과정에 관여했다는 의혹을 받고 있다. 김 의원의 전 보좌진들은 최근 경찰 조사에서 2022년 4월 이 부의장이 김 의원 지시로 숭실대에 두 차례 정도 찾아갔다고 진술한 것으로 알려졌다.

다만 경찰은 이번 압수수색에서 발견한 숭실대 입학 컨설팅 자료를 압수하진 못했다. 경찰이 발부받은 영장에 ‘정치자금법 위반’ 혐의만 적시돼 있었기 때문이다. 영장에 기재되지 않은 범위의 자료는 강제로 압수할 수 없다.

경찰은 압수수색 이후 이 부의장 변호인 측에 해당 자료를 임의제출해 달라고 요구했지만, 변호인 측은 이를 거부한 것으로 파악됐다.

경찰 관계자는 “이 부의장 컴퓨터에서 숭실대 입학 관련 자료를 발견한 것은 맞지만, 영장 범위 내에 없어 강제로 압수할 수 없었다”며 “변호인 측에 제출해달라고 요청한 상태”라고 말했다.