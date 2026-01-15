환율·물가·집값 우려 속 금리 동결되나…오늘 기준금리 결정

오늘 새해 첫 기준금리 결정…연 2.50% 동결 전망 우세

사진=연합뉴스

한국은행 금융통화위원회가 15일 올해 첫 기준금리를 결정하는 회의를 연다.

최근 원·달러 환율 오름세와 소비자물가 상승, 수도권 집값 불안 등을 감안하면 기준금리를 현 수준인 연 2.50%로 동결할 것이라는 전망이 우세하다.

한은은 이날 오전 금융통화위원회 통화정책방향 회의를 열고 기준금리를 결정한다.

한은은 지난해 5월 기준금리를 2.75%에서 2.50%로 인하한 이후 7·8·10·11월 네 차례 연속 금리를 동결하며 관망 기조를 이어왔다.

금융투자협회가 지난 2일부터 7일까지 45개 기관 채권 전문가 100명을 설문 조사한 결과, 응답자의 96%가 ‘금리 동결’을 예상했다.

금리 상승에 대한 응답률은 6%로 전월(11%) 대비 5%포인트 하락했고, 금리 하락에 대한 응답률은 27%로 전월(55%) 대비 28%포인트 줄었다.

원화 가치 하락과 부동산 시장에 대한 불안감 등이 작용하면서 금리 인하가 어려울 것이라는 인식이 반영된 것으로 보인다.

14일 서울 외환시장에서 원·달러 환율 주간(낮)거래 종가(오후 3시30분 기준)는 전날보다 3.8원 오른 1,477.5원을 기록했다.

환율과 함께 수입 물가가 오르면서 전체 소비자물가 상승률이 한은의 안정 목표(2%)를 계속 웃도는 추세도 금리 동결 전망에 힘을 싣고 있다.

지난해 12월 소비자물가지수(117.57·2020년=100)는 1년 전보다 2.3% 올라 9월(2.1%)·10월(2.4%)·11월(2.4%)에 이어 넉 달 연속 2%대 상승률을 유지했다.

이에 더해 수도권을 중심으로 한 집값 불안도 계속되고 있다. 정부는 지난해 10·15 부동산 대책을 통해 고강도 대출규제 정책을 발표했지만, 서울을 중심으로 아파트값 상승률은 여전히 이어지고 있다.

한국부동산원에 따르면 올해 1월 첫째 주(5일 조사 기준) 서울 아파트 평균 매매가는 직전주보다 0.18% 올랐다. 지난해 2월 첫째 주 이후 48주 연속 상승세다.

이에 따라 이날 금통위에서는 이창용 한은 총재가 향후 통화정책 방향에 대해 어떤 신호를 줄지 이목이 집중된다.