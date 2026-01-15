인터넷 끊겨도 터진다…이란 시민에 생명줄 된 비트챗 메신저

블루투스로 인근 이용자들 징검다리 삼아 전달…우간다서도 이용자 급증

인터넷 없이 사용할 수 있는 메신저 앱 '비트챗'이 이란과 우간다처럼 정부의 반정부 시위 탄압이 심한 국가에서 시민들의 생명줄이 되고 있다고 로이터통신이 14일(현지시간) 전했다.



통신에 따르면 비트챗은 당국이 시위 확산을 막으려 인터넷을 끊어버린 이란에서 최근 사용량이 세 배 늘었다.

이달 초 테헤란에서 핸드폰 보는 시민들. AFP=연합뉴스

우간다에서도 올해 들어 비트챗 다운로드가 2만8천건 이뤄지며 애플·구글 앱스토어에서 1위를 차지했다. 지난 두 달간의 다운로드를 합친 것보다 거의 4배 증가한 규모다.



비트챗(Bitchat)은 트위터 공동창업자인 잭 도시가 지난해 7월 내놓은 메신저로, 인터넷 연결이 없이도 사용 가능하다.



블루투스 기능을 이용해 이용자가 인근의 이용자를 징검다리 삼아 원하는 상대에게 메시지를 도달하게 하는 방식이다.



앱 자체의 기능이 단순할뿐더러 로그인도 필요하지 않다.



당국이 인터넷을 끊어버리고 시위 강경진압에 나설 경우 시민들에겐 더없이 요긴한 앱이다. 도시는 자신이 인터넷 중앙집중화에 일정 부분 책임이 있고 후회스럽다며 지난해 이 앱을 내놨다.



홍콩에서도 2020년 민주화 시위 확산 당시 비트챗과 유사한 방식으로 작동하는 메신저 앱 브리지파이가 인기를 끌었다. 군부가 쿠데타로 집권한 미얀마에서도 2021년 브리지파이 다운로드가 100만회를 넘겼다.



이란에서는 걷잡을 수 없이 확산하는 반정부 시위를 당국이 저격수까지 동원해 진압하면서 사망자가 속출하고 있다. 당국이 시위 확산 초반에 인터넷을 끊으면서 탄압 상황이 외부에 상세히 알려지지 않고 있다.



우간다에서는 15일 대선을 앞두고 정부가 인터넷을 끊었다. 40년째 집권 중인 요웨리 무세베니(81) 대통령이 7선에 도전하면서 40대 야권 후보를 중심으로 시위가 일고 있다.



2010년 튀니지에서 시작된 '아랍의 봄' 당시에도 당국의 강력한 탄압에 대응해 청년층이 트위터 실시간 중계로 시위 상황을 전 세계에 널리 알린 바 있다.

<연합>