코스피, 하락 출발 뒤 상승 전환…4740선 등락

코스피지수가 15일 장 초반 하락 출발한 뒤 곧바로 상승 전환하며 4740선에서 등락을 이어가고 있다

이날 한국거래소에 따르면 오전 9시20분 기준 코스피지수는 전 거래일 보다 20.02포인트(0.42%) 오른 4743.12을 나타냈다. 지수는 전 거래일보다 12.82포인트(0.27%) 내린 4710.28에 개장했으나 곧장 상승 전환했다.

유가증권시장에서는 기관이 홀로 538억원 규모로 '사자'에 나섰다. 개인과 외국인 투자자는 각각 631억원, 20억원 규모로 순매도 중이다.

시가총액 상위 종목은 혼조세다. 삼성전자(-0.29%), SK하이닉스(-0.94%), 현대차(-0.85%) 주가가 약세다. 반면 LG에너지솔루션(0.64%), 한화에어로스페이스(1.97%), HD현대중공업(3.09%) 주가는 전날보다 높은 가격을 나타내고 있다.

같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.91포인트(0.10%) 오른 943.09을 기록하고 있다. 코스닥지수는 전 거래일 대비 1.52포인트(0.16%) 내린 940.66에 장을 시작했다.

코스닥시장에서는 개인이 129억원, 기관이 85억원 규모로 순매수하고 있다. 외국인은 181억원 규모로 매도 중이다.

코스닥시장 시가총액 상위 종목은 혼조세다. 알테오젠(1.28%), 에이비엘바이오(0.83%), 삼천당제약(4.37%) 주가가 오름세다. 반면 에코프로비엠(-1.17%), HLB(-1.14%) 등은 주가가 힘을 쓰지 못하고 있다.

