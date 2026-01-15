김경아 대표 “삼성에피스홀딩스, 바이오시밀러 성과로 신약 개발 사업 확대” [2026 JPMHC]

JP모건 헬스케어 컨퍼런스 기자 간담회

삼성에피스홀딩스가 14일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 ‘JP모건 헬스케어 콘퍼런스(JPMHC)’ 기간 중 현장 기자간담회를 개최하고, 주요 사업 전략 및 연구 개발 로드맵을 공개했다.

지주회사 삼성에피스홀딩스 및 자회사(삼성바이오에피스, 에피스넥스랩) 경영을 총괄하고 있는 김경아 대표 “회사의 핵심 기반인 바이오시밀러 사업에서의 성과를 바탕으로, 신약 개발로 사업 영역을 확대해 나가겠다”고 말했다.

미국 샌프란시스코에서 열린 ‘JP모건 헬스케어 콘퍼런스(JPMHC)’ 기간 중인 14일(현지시간) 김경아 삼성에피스홀딩스 대표가 현장 기자간담회에서 발언하고 있다.

삼성바이오에피스의 바이오시밀러 제품은 현재 전 세계 40개국 이상에 출시돼 있으며, 지속적인 판매량 확대를 통한 안정적인 수익을 창출하고 있다.

김 사장은 “2030년까지 총 20종으로 바이오시밀러 포트폴리오를 적극 확장해 나갈 것이며 현재 블록버스터 의약품(연간 매출 10억달러 이상을 달성하는 의약품) 7종(키트루다, 듀피젠트, 트렘피아, 탈츠, 엔허투, 엔티비오, 오크레부스)의 바이오시밀러를 추가로 개발 중이다”고 말했다.

또한, 신약 개발 확대와 관련해 최근 항체-약물접합체(ADC) 신약 후보물질(프로젝트명: SBE303)의 임상시험계획서(IND) 승인을 받았으며, 내년부터 본 임상 단계의 신약 후보물질을 매년 1개 이상 추가할 계획이라고 밝혔다.

삼성에피스홀딩스는 신약 개발 과정에서 단기간의 성과나 단순 파이프라인(후보라인) 확대는 지양하고, 견고한 과학적 검증을 통해 시장의 신뢰를 확보하며 단계별로 사업을 추진한다는 방침이다.

한편, 삼성에피스홀딩스는 신설 자회사 에피스스퀘어를 통해 차세대 치료 기술 플랫폼 연구개발 사업을 추진하는 등 다양한 사업 분야에서의 신성장 동력을 마련하고 있다.

김 사장은 “바이오시밀러 사업에서의 성공을 발판으로 신약 개발을 본격화하고, 글로벌 시장에서 인정받는 한국형 ‘빅 파마(Big Pharma)’ 모델로 성장해 주주 가치를 극대화하고, 한국 바이오 산업의 새로운 미래를 선도해 나가겠다”고 포부를 밝혔다.