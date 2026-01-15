요리괴물 “절박한 마음에 언행이 과해”…‘흑백요리사2’ 종영 소감

넷플릭스 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁2’(이하 ‘흑백요리사2’)에서 준우승을 차지한 ‘요리괴물’ 이하성 셰프가 종영 소감과 함께 시청자에게 사과를 전했다.

지난 14일 넷플릭스 코리아 유튜브 채널에는 ‘뉴욕 현지에서 온 요리괴물, 이하성 셰프 인터뷰’라는 제목의 영상이 공개됐다. 현재 뉴욕에서 레스토랑 오픈을 준비 중인 이하성은 “뉴욕에서 생활하고 있어 영상으로 인사드리게 됐다”며 “공사가 막바지 단계라 현장을 점검하고 있다”고 근황을 밝혔다.

이하성은 시즌 출연 배경에 대해 “작년 봄 촬영했는데 일이 잘 풀리지 않았던 시기였다”며 “시즌1에 출연한 김태성 셰프가 추천해 참여하게 됐다”고 설명했다. 출연 이후 달라진 점으로는 “뉴욕에서도 알아보는 분들이 있다. 인사를 건네거나 사진을 요청하는 분들도 있고, 연락이 끊겼던 어린 시절 친구들에게도 연락이 온다”고 전했다.

‘흑백요리사2’ 요리괴물 이하성 셰프. 넷플릭스

경연 과정에 대해 이하성은 “지금 생각하면 내가 만든 음식이 부끄럽다”며 여러 동료 셰프를 언급했다. 그는 “후덕죽 셰프님과 오래 촬영하면서 정말 존경스러웠다. 나도 그 연배가 됐을 때 그렇게 요리하고 싶다”며 “최강록 셰프님의 손맛은 타고난 것 같다. 언젠가 조림을 꼭 배워보고 싶다”고 말했다.

준우승이라는 결과에 대해서 그는 “내가 잘해서 준우승했다고 생각하지 않는다”며 “미션의 흐름과 운이 따랐던 부분이 컸다”고 덧붙였다.

방송 중 제기된 태도 논란에 대해서도 직접 언급했다. 이하성은 “절박하고 간절한 마음이 컸다. 이 촬영에서도 좋은 성적을 못 내면 지금까지 해온 게 물거품이 될 수 있다고 생각했다”며 “그 과정에서 언행이 세게 표현됐던 것 같다”고 말했다.

이어 “많은 분께 불편함을 드린 점 진심으로 죄송하다. 프로그램 위해 애쓴 제작진에게도 폐를 끼친 것 같아 죄송하다”고 사과했다.

끝으로 이하성은 “나는 앞으로도 주방에서 요리하는 사람으로 남을 것”이라며 “뉴욕에 오실 일이 있다면 식사하러 와주시면 감사하겠다”고 인터뷰를 마무리했다.

한편 ‘흑백요리사2’는 공개 직후 글로벌 시청 순위 상위권에 오르며 호응을 얻었다. 2주 연속 글로벌 TOP10 TV쇼(비영어) 부문 1위를 기록했고, 2주 만에 누적 시청 수 1020만 회를 돌파했다.