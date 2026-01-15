53세 고소영, 노화 고백…"돋보기가 문신템 됐다"

배우 고소영(53)이 노화로 인한 시력 변화를 솔직하게 털어놨다.

고소영은 14일 유튜브 채널 '고소영'에 올라온 영상에서 자신이 실제로 쓰는 '찐템'을 소개하던 중 돋보기 안경을 꺼내 들었다.

사진=유튜브 채널 고소영 캡처

그는 돋보기 안경을 가리키며 "돋보기가 이제 나의 문신템이 됐다"고 말했다. 이어 "너무 슬픈 현실이지만 누구나 다 오는 일이니까 받아들이기로 했다"고 덧붙였다.

고소영은 돋보기를 목에 걸고 다니는 이유도 설명했다.

그는 "안경을 (이마 위에) 올려두는 습관이 있는데 자꾸 떨어뜨리고, 까먹고 없어지고, 뛰어다니면 또 없어지더라"며 "그래서 목에 아예 열쇠고리처럼 달았다"고 했다.

고소영은 1992년 드라마 '내일은 사랑'으로 데뷔했다.

드라마 '아들의 여자'(1994) '추억'(1998) '완벽한 아내'(2017), 영화 '구미호'(1994) '비트'(1997) '해가 서쪽에서 뜬다면'(1998) '연풍연가'(1999) 등에 출연했다.

2010년 배우 장동건과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

<뉴시스>