대구시, 수질 검사항목 확대…“수돗물 안전성 높여”

입력 : 2026-01-15 13:53:37
수정 : 2026-01-15 13:53:36
대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com
대구시가 수돗물 안전성 확보를 위해 자체 검사항목을 확대한다.

 

대구시 상수도사업본부는 올해 정수 332개 항목과 원수 322개 항목을 검사할 방침이라고 15일 밝혔다.

 

연구원들이 수돗물 수질을 분석하고 있다. 대구시 제공

원수∙정수 검사 항목 중 잔류성이 큰 과불화화합물 2종(과불화 펜탄 설폰산, 헥사플루오로프로필렌 옥사이드 다이머산)을 추가했다.

 

정수 수질검사는 세계보건기구(WHO)가 권장하는 수준(166개)의 2배, 국내 먹는 물 수질기준 항목(60개)의 5배 이상 많은 수준으로 6대 광역시 중 가장 많다.

 

낙동강 수계에 존재할 가능성이 있는 미규제 오염물질에 대한 추적분석 및 신종물질 특별관리 수질검사(낙동강 7개 지점, 191개 항목 검사)를 통해 선제적으로 수질 감시를 강화한다. 이 밖에도 낙동강 상류 수질검사, 미량유해 물질 집중검사 등 철저한 원수 감시 시스템을 가동한다.

 

백동현 시 상수도사업본부장은 “수질검사 항목 확대와 선제적 수질 감시를 통해 원수부터 가정 수도꼭지까지 전 과정에 걸쳐 엄격한 수질검사를 실시하겠다”며 “시민들이 믿고 마실 수 있는 고품질의 안전한 수돗물 공급에 최선을 다하겠다”고 말했다.

