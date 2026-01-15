“일자리∙서민경제 시정 최우선 과제”… 대구시, 시민인식도 조사

대구 시민은 향후 대구시가 역점 추진해야 할 과제로 일자리 창출과 서민경제 안정을 최우선으로 꼽았다.

15일 시에 따르면 지난해 11월27~12월3일 시정 전반에 대한 ‘시민인식도 조사’ 결과 시 거주만족도와 관련해 교통, 교육, 생활물가, 거주여건, 경제여건, 문화체육관광 여건, 생활환경 등 시민 삶의 질과 관련된 7개 분야 만족도는 교통여건(87.6%), 생활환경(81.8%), 거주여건(79.5%) 등은 높았다. 반면 경제여건은 불만족 비율이 62.9%로, 조사항목 중 유일하게 부정 응답이 많았다.

대구시 산격청사 전경

시가 가장 역점적으로 추진해야 할 분야로는 ‘일자리 창출 및 서민경제 안정(51%)’, 대구 미래 발전을 위해 가장 중요한 핵심사업은 ‘경제활성화 및 일자리 창출을 위한 대기업 유치(54.9%)’가 가장 많은 응답을 차지했다. 재정이 부족할 경우 재정운용 방안으로는‘중앙정부의 재정지원 추가 확보’가 44.2%로 가장 높았으며, 이어 민자사업 유치확대(23.1%), 기존사업 축소(16.9%), 지방채 발행(10.7%) 순으로 나타났다.

시가 추진한 주요 시책의 성과 만족도 조사에서는 2023년부터 실시한 대형마트 의무휴업일 변경(일요일→월요일) 정책에 대해 ‘만족한다’는 응답이 75.4%로 불만족 응답(19.2%)을 크게 웃돌았다. 이는 2023년 9월 동일 문항으로 실시한 직전 조사 결과(60.2%) 대비 만족 응답이 15.2%포인트 증가한 수치다. 만족 이유로는 ‘일요일 대형마트 영업으로 쇼핑하기 편리해서’라는 응답이 54.9%로 가장 많았다.

대구형 소비진작 행사에 대한 만족도 역시 62.4%로 불만족 응답(28.8%)보다 2배 이상 높았으며, 향후 ‘확대해야 한다’는 의견도 67.8%로 나타났다.

대구시 거주 만족도. 대구시 제공

신천∙금호강 수변공간 이용과 관련해서는 ‘이용한다’는 응답이 42.9%로 나타났고, 이용목적은 ‘산책 및 조깅’이 86.5%로 가장 높았다. 이 사업은 시민들의 도시환경 인식을 경관 중심에서 사용 경험 중심으로 변화시킨 대표적인 사례로 평가된다.

김정기 대구시장 권한대행은 “이번 조사에서 시민들은 교통, 생활, 거주여건 등에 대해서는 높은 만족도를 보였으나 경제∙일자리 정책에 대한 아쉬움이 뚜렷이 나타났다”며 “앞으로 지역경제 활성화와 민생안정을 위해 시민이 체감할 수 있는 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편 이번 조사는 대구시가 코리아리서치인터내셔널에 의뢰해 성별∙연령별∙지역별 비례 할당 후 무작위 추출한 만 18세 이상 대구시민 1001명을 대상으로 유∙무선 전화면접 방식으로 실시했으며, 표본오차는 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%포인트다.