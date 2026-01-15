토요타, 2026년형 알파드 하이브리드 프리미엄 출시

‘2026년형 알파드 하이브리드 프리미엄. 사진=토요타코리아 제공

토요타코리아는 ‘2026년형 알파드 하이브리드 프리미엄’을 15일 공식 출시했다.

이번 알파드는 단일 모델에서 ‘이그제큐티브’와 ‘프리미엄’ 2가지 라인업을 확대해 의전 중심의 VIP 고객은 물론 일상과 가족 중심의 라이프스타일까지 아우르는 보다 폭넓은 고객 선택지를 제공한다.

프리미엄 라인은 알파드가 지닌 프리미엄 이동 경험을 일상적인 활용 영역으로 확장한 모델로 의전 중심 활용에 더해 가족 단위 이동과 일상사용까지 고려한 균형 잡힌 구성을 갖춘게 특징이다.

프리미엄 트림에는 2열 캡틴 시트, 나파 가죽 시트, 듀얼 파노라마 루프, JBL 프리미엄 오디오 등 핵심 편의사양은 유지하면서도 가격 경쟁력을 강화했다.

특히 2열에는 캡틴 시트가 적용되어 다양한 편의 기능을 직관적으로 조작할 수 있으면서도 뛰어난 착좌감과 안락함을 제공한다.

이 시트는 ‘이그제큐티브’ 그레이드의 이그제큐티브 라운지 시트를 기반으로 설계됐다.

이 시트에는 2열 암레스트에 배치된 시트 조작 버튼을 통해 시트 포지션과 파워 슬라이드 기능을 손쉽게 조절할 수 있으며, 좌·우 개별로 탑재된 스마트폰 형태의 터치 타입 컨트롤러를 통해 공조, 조명, 선셰이드, 오디오, 시트 기능을 제어할 수 있어 높은 편의성을 가진다.

이와 함께 ▲전동 오토만 ▲공기압을 활용한 지압 기능 ▲리클라이닝 기능 등을 적용해 프리미엄 승차감을 유지했다.

여기에 탑승객의 취향에 맞춰 실내 분위기를 연출할 수 있는 ‘스마트 컴포트 모드’를 적용해, 4가지 모드 선택에 따라 조명, 공조, 시트 포지션이 자동으로 조절되며 편안한 이동 경험을 지원한다.

강대환 토요타코리아 부사장은 “이번에 선보이는 ‘26년형 알파드 하이브리드 프리미엄’은 일과 가족 사이에서 균형 잡힌 선택을 고민하는 고객들을 위해, 알파드가 지닌 프리미엄 이동 경험을 일상의 영역으로 확장한 모델”이라며, “가치 있는 일상을 책임지는 품격 있는 이동을 통해 더 많은 고객들이 알파드만의 가치를 경험할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

2026년형 알파드 하이브리드 프리미엄 그레이드의 권장소비자 가격은 8678만 원(개별소비세 3.5% 기준)이다.

한편 알파드는 2002년 첫 출시 이후 3세대에 걸쳐 하이브리드 시스템과 예방 안전 기술, 고급 편의사양을 지속적으로 진화시켜온 토요타의 대표 프리미엄 미니밴이다. 지난 2023년 9월, ‘쾌적한 이동의 행복’을 개발 콘셉트로 4세대 알파드를 국내에 공식 선보인 바 있다.