경주, 동계훈련 유치로 겨울 관광 비수기 돌파

축구·야구·태권도 72개 팀, 1600여 명 경주 집결

스포츠 인프라·관광자원 결합, 지역경제 활력 기대



관광 비수기인 겨울철을 맞아 경북 경주시가 우수한 스포츠 인프라를 앞세워 동계훈련팀을 대거 유치했다고 15일 밝혔다.

경주시는 이달부터 2월까지 축구·야구·태권도 3개 종목 72개 팀, 1600여 명 규모의 동계훈련을 경주시 일원에서 유치했다.

경주시 알천구장에서 열린 유소년 축구 경기에서 선수들이 열띤 경기를 펼치고 있다. 경주시 제공

종목별로는 축구가 알천구장과 축구공원, 스마트에어돔에서 28개 팀 약 700명이 훈련 중이다.

야구는 경주 베이스볼파크에서 14개 팀 400여 명이 전지훈련을 진행하고 있다.

태권도는 불국체육센터를 중심으로 30개 팀 500여 명이 집중 훈련에 참여하고 있다.

경주는 전국 최고 수준의 스포츠 시설을 비롯 합리적인 숙박 여건과 편리한 교통망, 비교적 온화한 겨울 날씨를 갖고 있어 동계훈련지로 꾸준히 선택받고 있다.

알천축구장과 축구공원은 천연잔디 8면과 인조잔디 3면을 보유하고 있고, 겨울철 활용도가 높은 스마트에어돔을 통해 기상 여건과 관계없이 안정적인 훈련 환경을 제공한다.

경주 베이스볼파크는 쾌적한 시설과 주변 환경으로 방문 팀들로부터 좋은 평가를 받고 있고, 불국체육센터는 숙박시설과 음식점, 관광지와의 접근성이 뛰어나 훈련 참가자들의 만족도가 높은 것으로 알려졌다.

이와 함께 세계문화유산과 동궁원, 루지월드, 황리단길 등 풍부한 관광자원 역시 훈련과 휴식을 병행할 수 있는 경주의 강점으로 꼽힌다.

주낙영 경주시장은 “동계훈련 유치를 더욱 확대해 관광 비수기에도 지역경제에 새활력을 더하겠다”며 “선수들이 훈련에 집중할 수 있도록 행정 지원과 스포츠 인프라 확충을 지속하겠다”고 밝혔다.