경찰, ‘1억 공천헌금 의혹’ 강선우 20일 소환 통보

“직접 전달” 김경과 엇갈린 진술

압수물 등 통해 사실 관계 추궁

김경, 태블릿·노트북 임의 제출

‘김병기 봐주기’ 前 수사팀장 소환

경찰이 김경 서울시의원으로부터 1억원의 공천헌금을 전달받은 의혹을 받는 무소속(전 더불어민주당) 강선우 의원에게 20일 출석해 조사받으라고 통보했다. 지난달 29일 민주당 김병기 의원과 강 의원의 공천헌금 녹취가 공개된 지 3주 만이다. 1억원을 주고받은 당사자 간 진술이 엇갈리는 상황에서 대질 가능성이 제기된다. 경찰은 사실관계 파악에 나설 방침이다.

무소속(전 더불어민주당) 강선우 의원. 연합뉴스

서울경찰청 공공범죄수사대는 강 의원 측에 20일 경찰에 출석해 조사받으라고 통보한 것으로 15일 확인됐다. 강 의원은 2022년 4월 지방선거 당시 남모 전 보좌관을 통해 김 시의원으로부터 1억원의 공천헌금을 수수한 혐의(특정범죄가중처벌법상 뇌물수수 등)를 받는다.



이 같은 의혹은 당시 민주당 공천관리위원이었던 강 의원과 공관위 간사였던 김 의원의 대화 녹취를 통해 공개됐는데, 강 의원이 남 전 보좌관을 통해 1억원을 받았고 이에 대한 대책을 김 의원과 상의하는 내용이 담겼다. 김 시의원은 당시 다주택 논란 등이 있었지만 강 의원의 지역구인 강서구에서 단수공천돼 당선됐다.



1억원 전달 과정에 관여한 강 의원과 김 시의원, 남 전 보좌관의 주장은 서로 엇갈리고 있다.

김 시의원은 경찰에 제출한 자수서를 통해 강 의원 측에 1억원을 전달한 사실을 인정하면서도 이를 강 의원으로부터 돌려받았다고 주장했다. 반면 강 의원은 남 전 보좌관이 1억원을 전달받았고 이후 돌려주라고 했을 뿐 돈을 직접 받은 적은 없다는 입장이다. 남 전 보좌관은 이 같은 금품수수 과정에 관여한 적 없다고 밝혔다. 경찰은 이들의 진술과 압수물 등을 통해 구체적인 사실관계를 확인할 방침이다.

김경, 2차 경찰 출석 ‘1억원 공천 헌금’ 의혹을 받는 김경 서울시의원이 15일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에서 피의자 신분으로 경찰 조사를 받기 위해 들어서고 있다. 뉴스1

경찰은 이날 김 의원 관련 의혹을 제대로 수사하지 않은 혐의(직권남용권리행사방해, 청탁금지법 위반 등)를 받는 서울 동작경찰서 전 수사팀장 박모 경감을 피의자 신분으로 불러 조사했다. 동작서는 김 의원 배우자가 2022년 동작구의원의 법인카드를 사적으로 사용했다는 의혹을 제보받아 내사했지만 2024년 8월 무혐의 종결했다. 그 과정에서 박 경감이 수사 자료를 김 의원 측에 전달했다는 의혹이 제기됐다.



동작서는 김 의원 차남의 숭실대 편입 의혹에 대한 진술서도 지난해 11월 제출받았지만 늑장수사했다는 의혹을 받고 있다. 서울경찰청은 동작서가 사건을 제대로 처리하지 않았는지 여부에 대해 수사하고 있다고 밝혔지만 전날 압수수색 대상에선 동작서가 포함되지 않았다.



김 의원의 의혹을 폭로한 전직 보좌관 김모씨에 대한 참고인 조사도 전날에 이어 이틀째 진행됐다. 김씨는 조사를 받은 뒤 “숭실대 관련 조사를 받았다”며 “입학청탁이나 직권남용, 강요 문제가 아니라 뇌물과 횡령, 입학 업무방해에 해당하는 사안이라는 점을 설명했다”고 밝혔다. 지난주에는 숭실대 교직원에 대한 참고인 조사도 진행됐다.



김 시의원도 이날 경찰에 출석해 2차 조사를 받았다. 김 시의원은 경찰 압수수색 당시 확보되지 않았던 노트북과 업무용 태블릿을 임의제출한 것으로 확인됐다. 김 시의원은 경찰에 출석하며 “국민 여러분께 심려를 끼쳐드려 죄송하다”고 사과했다.