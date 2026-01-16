[이코노 브리핑] 이정환 NH농협카드 사장 취임 “경쟁력 제고” 외

이정환 NH농협카드 사장 취임 “경쟁력 제고”

이정환(사진) NH농협카드 사장은 15일 취임사를 통해 “시장 지배력 확대를 위한 공격적인 마케팅을 강화해야 한다”고 강조했다. 그러면서 이 사장은 “고객이 체감할 수 있는 혜택과 차별화된 경험을 제공해 브랜드 경쟁력을 최고 수준으로 끌어올리겠다”고 말했다.

하나銀, 年 금리 1% ‘연금 생활비 대출’ 출시

하나은행은 ‘연금 생활비 대출’을 출시했다고 15일 밝혔다. ‘연금 생활비 대출’은 △국민연금 △공무원연금 △사학연금 △군인연금 등 4대 공적연금을 수령 중인 고객을 대상으로 한 상품이다. 50만원 단일 한도로 설계돼 별도의 복잡한 한도 산출 없이 즉시 이용할 수 있으며 연 1.0%의 고정금리가 적용된다. 대출 기간은 3년으로 필요할 때 필요한 만큼만 사용할 수 있는 마이너스 통장 방식이다.

삼성금융, 1회 ‘생명존중 임팩트 데이’ 개최

삼성금융네트웍스(삼성생명·삼성화재·삼성카드·삼성증권)는 15일 서울 삼성금융캠퍼스에서 제1회 ‘생명존중 임팩트 데이’를 개최했다고 밝혔다. 이번 행사는 심각한 사회문제로 떠오른 청소년 마음건강 위기에 대응해 삼성금융이 펼치는 청소년 생명존중사업 성과를 공유하고 사회적 관심을 높이기 위해 마련됐다.