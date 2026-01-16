LG글로벌전략개발원장에 ‘북미통’ 고윤주

30년 경력 외교관·ESG 전문가

국제정세 대응 역량 강화 포석

LG그룹이 LG글로벌전략개발원의 신임 원장으로 외교관 출신의 ‘북미통’ 고윤주(사진) LG화학 최고지속가능전략책임자(CSSO) 전무를 선임했다.

LG글로벌전략개발원은 해외 정세와 주요 국가들의 정책 변화를 종합적으로 분석해 경영 방향을 제시하는 전략자문기관으로, 고 신임 원장을 통해 도널드 트럼프 2기 행정부 출범 이후 미국을 중심으로 급변하는 국제정세와 통상 리스크에 대한 대응체계를 강화하려는 포석으로 풀이된다.

LG그룹은 15일 고 원장이 올해 초 중국 국빈방문에 경제사절단으로 동행한 구광모 LG그룹 회장 수행으로 이미 공식 업무를 시작했다며 이같이 밝혔다.

고 원장은 트럼프 2기 정부를 비롯한 주요국 정부 및 국제기구와의 네트워크를 강화하고, 지정학적 리스크에 따른 경영 전략 시나리오 수립을 지원하는 중책을 맡았다.

고 원장은 30여년 경력의 정통 외교관 출신으로, 특히 북미 시장 전반에 대한 이해도가 높다는 평가를 받는다. 1995년 외무고시 29회로 입부한 뒤 △주미국 1등서기관 △주뉴욕영사 △외교부 북미국 심의관 등 미국 관련 요직을 두루 거쳤고, 특히 트럼프 행정부 1기 시절인 2019년 외교부 북미국장을 역임했다. 2021년에는 주미국대사관 차석 겸 정무공사를 맡아 대미 외교 정책 전반에 대한 깊은 이해와 네트워크를 쌓은 것으로 알려졌다. 고 원장은 2024년 LG화학에 합류해 글로벌 대관 및 ESG(환경·사회·지배구조) 전략을 총괄해 왔다.