쿠팡 ‘무늬만 보상 쿠폰’ 풀렸다

3370만명에 ‘5만원’ 순차 지급

4월15일까지 사용 안하면 소멸

논란 후 결제액 日 평균 56억 ↓

여한구, 美 통상 마찰 오해 진화

쿠팡이 개인정보 유출 사고에 대한 보상으로 1인당 5만원 구매 이용권을 순차적으로 지급한다. 다만 5만원을 작은 단위로 쪼개 놓은 여러 개 쿠폰을 지급한 데다 일부는 일정 금액 이상을 구매해야 적용 가능하도록 설정하면서 ‘보상이 아니라 마케팅’이란 비판도 나온다.

15일 유통업계에 따르면 쿠팡은 개인정보 유출 통지를 받은 와우회원·일반회원·탈퇴회원 등 3370만명에게 이날부터 구매 이용권을 지급했다. 구매 이용권은 1인당 5만원 규모로 로켓배송 등 쿠팡 전 상품(5000원), 쿠팡트래블 상품(2만원), 알럭스 상품(2만원), 쿠팡이츠(5000원)에서 한 차례 사용할 수 있다. 애플리케이션(앱)·모바일웹·PC 메인페이지 배너를 통해 순차적으로 다운로드할 수 있고 구매 시 자동으로 구매이용권이 적용된다. 4월15일까지 사용하지 않으면 자동 소멸된다. 탈퇴한 회원은 기존 휴대번호로 재가입해야 쿠폰을 받을 수 있다.

안전한 쿠팡만들기 공동행동 관계자들이 15일 서울 송파구 쿠팡 본사 앞에서 ‘시민 기만하는 쿠팡 탈퇴, 쿠팡 쿠폰 거부 선언 기자회견’ 도중 가상의 5000원 쿠폰을 찢어버리는 행위를 하고 있다. 연합뉴스

도서·분유·주얼리·상품권은 쿠폰으로 살 수 없고, 쿠팡트래블에서도 호텔뷔페·e쿠폰 등은 구매가 안 된다. 구매 이용권보다 적은 금액의 상품을 구매하는 경우 차액은 환불되지 않는다.

현재 쿠팡에서 로켓배송과 로켓프레시 새벽배송이 가능한 5000원 이하 상품은 14만개가량이고, 쿠팡트래블에서 2만원 이하로 구매할 수 있는 입장권은 눈썰매장, 키즈카페 등 700여곳이다. 럭셔리 뷰티·패션 상품을 파는 알럭스에도 2만∼3만원대 뷰티 상품이 400개 이상으로 확인된다. 그러나 사실상 추가 소비를 할 가능성이 큰 데다 인지도·이용률이 낮은 알럭스 등에 더 높은 금액을 지원하면서 ‘기만적인 보상’이란 비판이 제기된다.

참여연대 등 135개 시민·사회단체로 구성된 ‘안전한 쿠팡 만들기 공동행동’은 서울 송파구 쿠팡 본사 앞에서 기자회견을 열고 ‘쿠팡 탈퇴·쿠폰 거부 선언’ 온라인 캠페인에 돌입하겠다고 밝혔다. 이들은 5만원 할인쿠폰에 대해 “쿠팡의 신사업 점유율과 매출을 높이려는 ‘꼼수’에 불과하다”라고 비판했다.

이날 조국혁신당 차규근 의원이 금융감독원을 통해 확보한 KB·신한·하나카드의 쿠팡 결제 내역을 보면 개인정보 유출사태 전후로 쿠팡의 일평균 매출액이 7%가량 감소했다. 유출사태가 알려지기 이전인 지난해 11월 1∼19일 787억원이던 일평균 쿠팡 결제액은 알려진 이후인 11월20일∼12월31일 731억원으로 7.11% 줄었다. 사태 이후 하루 평균 56억원의 매출이 증발한 셈이다.

한편 여한구 산업통상부 통상교섭본부장은 지난 11일(현지시간)부터 전날까지 미국 워싱턴에서 상·하원 주요 의원과 협회, 싱크탱크 관계자들을 잇달아 면담하며 쿠팡 사태 등 양국 간 통상 마찰 우려가 제기되는 디지털 이슈를 둘러싼 오해 해소에 나섰다.