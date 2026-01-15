몸 풀기 끝난 아우디…간판 모델·전기차 앞세워 독삼사 명성 되찾는다

신형 A6·3세대 Q3 출시 예정

스티브 클로티 아우디코리아 사장이 15일 도산대로 전시장에서 ‘2026 신년 미디어 라운드테이블’을 개최한 자리에서 올해 전략과 방향성을 공유했다. 사진=아우디코리아 제공

올해는 아우디의 선전이 기대되는 한해다. 지난해 신차 투입 등으로 몸 풀기를 끝낸 아우디는 올해 간판 모델인 신형 A6를 시작으로 컴펙트 스포츠유틸리티차(SUV) Q3 등을 앞세워 한국 시장을 공략할 계획이다.

그간 주력 모델의 노후화로 신형으로 무장한 벤츠 E클래스, BMW 5시리즈와의 경쟁에서 밀려났지만 올해는 풀 체인지 모델이 대거 출시를 앞두고 있어 어느때 보다 기대감이 크다.

스티브 클로티 아우디코리아 사장은 15일 도산대로 전시장에서 ‘2026 신년 미디어 라운드테이블’을 개최하고 이같은 전략과 방향성을 공유했다.

이날 기자 간담회는 올해 수입차 업계 중 처음으로 공식 소통의 장이 마련됐다. 그만큼 알리고 싶은 게 많았던 것이다.

스티브 클로티 사장은 지난해 주요 성과를 돌아보며 다소 아쉬운 모습을 드러냈다. 다만 지난해 제시한 ‘약속을 지키는 아우디’라는 원칙은 이뤘다고 자평했다.

아우디는 지난해 신차를 출시하며 단기적인 성과보다 실행의 일관성을 통해 신뢰를 회복하는 데 최우선 가치를 뒀다.

당시 스티브 클로티 사장은 탄탄한 제품 포트폴리오 확장으로 약속했고 이를 실행에 옮겼다.

지난해 아우디는 총 16종의 신모델을 한국 시장에 선보이며, 브랜드 역사상 가장 폭넓은 제품 포트폴리오를 구축했다.

전기차와 내연기관 모델을 균형 있게 운영한 결과 전년 대비 판매 18.2% 성장, 전기차 판매 26.6% 증가를 기록했다.

PPC 플랫폼 기반의 A5와 Q5는 내연기관 기술의 완성도를 증명하며 선택의 폭을 넓혔고, PPE 플랫폼이 적용된 Q6 e-트론과 A6 e-트론을 통해 차세대 전동화 기술과 디지털 경험의 방향을 제시한 게 주요했다.

특히 Q4 e-트론은 3011대가 판매되며 2년 연속 독일 프리미엄 수입 전기차 단일 모델 판매 1위를 달성했다.

이는 국내 시장에서 아우디의 전동화 경쟁력이 실질적인 성과로 이어지고 있음을 보여준다.

기존 내연차의 경우 이미 증명된 성능 등으로 신차를 기다려온 고객들의 기대에 부응했다.

특히 고객 경험을 중심으로 재정비한 네트워크와 애프터 세일즈를 통해 고객 경험을 고도화했다.

아우디는 지난해 서수원과 제주 등 주요 거점을 시작으로 부산·울산·경남 지역을 포함한 전국 주요 권역에서 신규 오픈과 확장을 병행하며 고객 접점을 확대했다.

서비스센터 역시 리노베이션과 확장, 신규 오픈을 통해 어디서나 일관된 프리미엄 서비스를 제공할 수 있는 기반을 갖췄다.

그 결과 현재 국내 모든 아우디 서비스센터에서는 전기차 수리가 가능하게 된 한편 AS품질 및 서비스 네트워크에 대한 우려를 불식시켰다.

이 처럼 지난해 몸 풀기를 마친 아우디는 올해 신차 출시와 함께 네트워크를 재정비·확대하고 고객 경험 강화를 통해 화려한 명성을 되찾는다는 계획이다.

특히 아우디는 전국 전시장에 새로운 리테일 기준인 PSC (Progressive Showroom Concept)를 단계적으로 도입해 보다 일관된 브랜드 경험을 제공하고 서비스센터 및 BCC (Battery Competency Center)를 확대해 전동화 시대에도 신뢰도 높은 서비스를 제공한다는 계획이다.

스티브 클로티 사장은 “한국은 아우디에게 여전히 매우 중요한 시장”이라며 “우리가 말한 것은 반드시 실행하고 약속한 것은 반드시 지키는 방식으로 모든 고객 접점에서 기대에 부응하겠다”고 밝혔다.

이달부터 3월까지 아우디 코리아는 전국 공식 전시장에 ‘아우디 오픈 하우스 (Audi Open Haus)’를 운영한다. 사진=아우디코리아 제공

한편 이달부터 3월까지 아우디 코리아는 전국 공식 전시장에 ‘아우디 오픈 하우스 (Audi Open Haus)’를 운영한다.

오픈 하우스는 고객에게 감사의 마음을 전하고 여유롭고 편안한 환경에서 아우디의 브랜드와 핵심 모델을 직접 경험할 수 있도록 기획된 프로그램이다.